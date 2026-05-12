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Goldbarren und Schmuck

Berlin: Kind findet echten Schatz auf Spielplatz

Ausland
12.05.2026 12:05
Ein Kind hat auf einem Spielplatz einen wahren Schatz gefunden. (Symbolbild)
Ein Kind hat auf einem Spielplatz einen wahren Schatz gefunden. (Symbolbild)(Bild: adobe.stock.com)
Porträt von Nicole Weinzinger
Von Nicole Weinzinger

In Berlin hat ein Kindergartenkind auf einem Spielplatz einen wahren Schatz gefunden: Silbermünzen, Goldschmuck, Luxusuhren und sogar einen Goldbarren. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

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Wie die Berliner Polizei am Montag auf Instagram mitteilte, hatte das Kind im Gebüsch zuerst Silbermünzen entdeckt. Als die Erzieherin und ein Vater die Münzen einsammeln wollten, stießen sie auf die anderen Wertgegenstände. Neben Schmuck und Münzen war auch Bargeld versteckt. Die Polizei gibt den Wert mit rund 6000 Euro an.

Die Berliner Beamten untersuchen nun, ob es sich bei den Fundstücken um Diebesgut handelt. Laut einer Polizeisprecherin deutet momentan aber noch nichts darauf hin.

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