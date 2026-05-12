Berlin: Kind findet echten Schatz auf Spielplatz

Wie die Berliner Polizei am Montag auf Instagram mitteilte, hatte das Kind im Gebüsch zuerst Silbermünzen entdeckt. Als die Erzieherin und ein Vater die Münzen einsammeln wollten, stießen sie auf die anderen Wertgegenstände. Neben Schmuck und Münzen war auch Bargeld versteckt. Die Polizei gibt den Wert mit rund 6000 Euro an.