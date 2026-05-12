PFAS-Skandal: OMV muss Karten auf den Tisch legen

„Wer ist in Gefahr?“

Die OMV müsse „die Karten auf den Tisch legen“. Drescher: „Wie tief sitzt das Gift wirklich? Wer ist in Gefahr? Wir fordern die ganze Wahrheit, ohne Wenn und Aber. Der Konzern darf sich jetzt nicht wegducken. Wer unsere Umwelt verunreinigt, muss die Zeche zahlen. Es geht um unser Wasser und unsere Zukunft.“