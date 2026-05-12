Nach dem Showdown in der vorletzten Runde der Bundesliga, bei dem der LASK die Gegner von RB Salzburg mit 2:1 vom Platz geschickt hat, ist der Meistertitel nahe und damit auch die Chance auf das Double. Unsere Frage des Tages vom 12. Mai lautet: „Nach ÖFB-Cup-Sieg: Holt der LASK das Double?“
Wird der LASK die Saison als Meister beenden? Wie hoch schätzen Sie die Chancen für die Mannschaft aus Oberösterreich ein, sich das Double zu sichern? Was waren für Sie die spannendsten Momente dieser Saison?
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