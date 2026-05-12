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Frage des Tages

Nach ÖFB-Cup-Sieg: Holt der LASK das Double?

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12.05.2026 11:49
In Jubellaune: die LASK-Spieler nach einem erzielten Tor gegen RB Salzburg.
In Jubellaune: die LASK-Spieler nach einem erzielten Tor gegen RB Salzburg.(Bild: GEPA)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Nach dem Showdown in der vorletzten Runde der Bundesliga, bei dem der LASK die Gegner von RB Salzburg mit 2:1 vom Platz geschickt hat, ist der Meistertitel nahe und damit auch die Chance auf das Double. Unsere Frage des Tages vom 12. Mai lautet: „Nach ÖFB-Cup-Sieg: Holt der LASK das Double?“

0 Kommentare

Wird der LASK die Saison als Meister beenden? Wie hoch schätzen Sie die Chancen für die Mannschaft aus Oberösterreich ein, sich das Double zu sichern? Was waren für Sie die spannendsten Momente dieser Saison?

Teilen Sie Ihre Erlebnisse dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

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