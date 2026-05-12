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24-Stunden-Betreuung

„Mama hat sich gewünscht, zu Hause zu sterben“

Wien
12.05.2026 05:00
Elisabeth B. spielt täglich gerne mit ihrer Betreuerin Maria.
Elisabeth B. spielt täglich gerne mit ihrer Betreuerin Maria.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Die Menschen werden älter, benötigen aber auch immer öfter Pflege. Eine 24-Stunden-Betreuung bietet eine Alternative zum Heim. Die „Krone“ hat zwei Familien besucht, die diese in Anspruch nehmen. Doch nicht mehr viele Personen können sich diese Art der Pflege leisten.

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Rund 30.000 Familien österreichweit vertrauen auf eine 24-Stunden-Pflege in ihrem Zuhause. Eine davon ist Elisabeth B. Seit vier Jahren kümmern sich abwechselnd zwei Betreuerinnen um die Wienerin, eine ist Maria.

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