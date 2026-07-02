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Bei Nischni Nowgorod

Kiew feuerte wieder Todes-Drohnen auf Russland ab

Außenpolitik
02.07.2026 14:49
Dicke Rauchsäulen hängen über dem Gebiet.
Dicke Rauchsäulen hängen über dem Gebiet.(Bild: Krone-Collage/Exilenova+)
Porträt von Angelika Eliseeva
Von Angelika Eliseeva

Ukrainische Drohen haben die zentralrussische Region Nischni Nowgorod angegriffen. Es gibt ein Todesopfer zu beklagen. In der russischen Oblast Brjansk soll ein Autobus attackiert worden sein.

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Jeden Tag erreichen ukrainische Drohnen mittlerweile Russland. Dabei treffen sie nicht nur Öl-Infrastruktur und Verteidigungsanlagen. Auch private Häuser, Wohnungen, Autos und anderes Eigentum werden regelmäßig beschädigt. Bei einem erneuten Angriff in der Nacht auf Donnerstag seien in der Oblast Nischni Nowgorod ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden, teilte Regionalgouverneur Gleb Nikitin mit.

30 Drohnen habe die Luftabwehr in der vergangenen Nacht zerstört, Trümmer seien in ein Industrieobjekt und mehrere Wohnhäuser eingeschlagen. Ukrainische Telegram-Kanäle berichten, dass die Raffinerie „Lukoil“ in Kstowo bei Nischni Nowgorod getroffen wurde – eines der größten Benzin-verarbeitenden Unternehmen in Russland.

Kreml kämpft mit Benzin-Krise
Zuletzt hat die Ukraine ihre Angriffe auf Ziele tief in Russland verstärkt und dabei vor allem die Energie-Infrastruktur ins Visier genommen. Dies führte zu Treibstoffengpässen in Russland, wodurch der drittgrößte Ölproduzent der Welt zu Benzinimporten gezwungen wurde.

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Reisebus wurde getroffen
Bei dem Angriff auf einen Bus mit zwölf Passgieren nahe der russischen Grenze zu Belarus seien zwei Personen verletzt worden, berichtet unter anderem der Telegram-Kanal „Shot“. Das Fahrzeug sei von Minsk in Richtung Anapa – einer beliebten Urlaubsregion am Schwarzen Meer – unterwegs gewesen. Demnach gibt es zwei Verletzte zu beklagen. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden.

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