Kiew feuerte wieder Todes-Drohnen auf Russland ab

Reisebus wurde getroffen

Bei dem Angriff auf einen Bus mit zwölf Passgieren nahe der russischen Grenze zu Belarus seien zwei Personen verletzt worden, berichtet unter anderem der Telegram-Kanal „Shot“. Das Fahrzeug sei von Minsk in Richtung Anapa – einer beliebten Urlaubsregion am Schwarzen Meer – unterwegs gewesen. Demnach gibt es zwei Verletzte zu beklagen. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden.