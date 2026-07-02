England ohne Kane nichts wert! Spanien unter Druck

Wie weit kann Harry Kane „Three Lions“ führen – reicht es für England sogar zum WM-Titel? Belgien hat im bisherigen Turnier zwar noch nicht überzeugt, steht aber dennoch im Achtelfinale und trifft dort auf die USA. Noch um den Einzug in die Runde der letzten 16 kämpft Spanien – allerdings hat das ÖFB-Team etwas dagegen. Ex-Profi Stefan Maierhofer sowie die Krone-Redakteure Tom Steiger und Marco Cornelius sprechen im Sportkrone-Inside-Podcast über die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada.