Ex verteidigt Muniz nach Scheidungs-Shitstorm

Eigentlich wollten Frankie Muniz (40) und seine Noch-Ehefrau Paige ihre Trennung so respektvoll wie möglich bekannt geben. Doch statt Verständnis gab es im Netz einen regelrechten Shitstorm!
Der frühere „Malcolm mittendrin“-Star veröffentlichte auf X ein Video, in dem er gemeinsam mit Paige und ihrem fünfjährigen Sohn Mauz fröhlich zu dem Song „Check Yes, Juliet“ tanzt. Dazu schrieb er: „Wer sagt, dass man nicht beste Freunde mit der Mutter seines Kindes bleiben kann?“
Viele Nutzer fanden den Clip für eine Scheidungsankündigung jedoch zu ausgelassen und hackten gleich auf den Schauspieler los. Die Folge: Muniz löschte den Beitrag wieder und veröffentlichte stattdessen eine nüchternere Version auf Instagram.
Die neue Version, nachdem Muniz sein „fröhliches Scheidungsvideo“, gelöscht hat, ist hier eingebunden:
Ex feuert nach Kritik zurück
Das wollte seine Ex nicht auf sich sitzen lassen. In den Kommentaren sprang Paige ihrem ehemaligen Partner sofort zur Seite. „Frankie, es tut mir so leid, dass du das lustige alte Familienvideo löschen musstest, nur weil die Menschen so grausam zu dir sind“, schrieb sie. Dann legte sie nach: „Diese Welt ist so verdammt kaputt.“
Paige machte klar, dass die Trennung alles andere als ein Grund zum Feiern sei. „Wir freuen uns ganz sicher nicht darüber“, betonte sie. Gleichzeitig könne sie nicht verstehen, warum Menschen etwas Negatives darin sehen, wenn zwei Erwachsene trotz Scheidung respektvoll miteinander umgehen. „Wir wissen, wie man als Team zusammenarbeitet“, erklärte sie.
Frankie, es tut mir so leid, dass du das Bedürfnis hattest, ein altes lustiges Video unserer Familie zu löschen, weil die Leute so grausam zu dir sind.
Paige Price Muniz
In seinem neuen Statement bestätigte Muniz das Ehe-Aus nach zehn gemeinsamen Jahren. Nach einer längeren, privaten Trennungsphase hätten beide erkannt, dass ihre Beziehung heute vor allem auf tiefer Freundschaft und gemeinsamer Elternschaft beruhe.
„Meine größte Unterstützerin“
Besonders emotional wurde der Schauspieler, als er über Paige sprach. Sie habe ihre eigenen Ziele oft zurückgestellt, damit er seine Karriere verfolgen konnte. „Sie war immer meine größte Unterstützerin“, schrieb Muniz und bedankte sich für alles, was sie für ihn und die Familie getan habe.
Trotz der Trennung wollen beide vor allem eines bleiben: ein Team für ihren Sohn. Für Frankie und Paige steht fest, dass Mauz weiterhin das Zentrum ihrer Welt sein wird. Das Fundament aus Respekt und Freundschaft, so der Schauspieler, werde auch nach dem Ehe-Aus bestehen bleiben.
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