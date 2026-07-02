Ex verteidigt Muniz nach Scheidungs-Shitstorm

Ex feuert nach Kritik zurück

Das wollte seine Ex nicht auf sich sitzen lassen. In den Kommentaren sprang Paige ihrem ehemaligen Partner sofort zur Seite. „Frankie, es tut mir so leid, dass du das lustige alte Familienvideo löschen musstest, nur weil die Menschen so grausam zu dir sind“, schrieb sie. Dann legte sie nach: „Diese Welt ist so verdammt kaputt.“