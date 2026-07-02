Wo Schülerinnen gegen Boxer „in den Ring“ steigen

Er möchte, dass die Kinder selbstbewusster werden und erkennen, dass es etwas nützt, wenn sie sich verteidigen. Eingeschüchtert sind die Mädchen nicht, erzählt die 13-jährige Selena. „Ich hab’ sogar schon meinen Papa herausgefordert“, sagt sie. Sie fühle sich stark, so die Schülerin nach ihrem „Kampf“ gegen Florian, der ihr danach praktische Tipps gibt. „Schlage lieber mit der Handfläche und nicht mit der Faust zu. Das verringert das Verletzungsrisiko“, sagt er.