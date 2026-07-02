Erschöpfung pur! Netrebko sagt alle Auftritte ab!

Die Operndiva stand zuletzt am 30. Juni für einen Liederabend auf der Bühne des renommierten Teatro Real in Madrid. Kurz nach dem Auftritt ging jedoch nichts mehr. Wie Netrebko in einem persönlichen Statement mitteilte, litt sie unter einem „schweren körperlichen Erschöpfungszustand“ und starker Stimmbelastung, die durch die extremen Temperaturen zusätzlich verschärft worden seien.