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Sorge um Operndiva

Erschöpfung pur! Netrebko sagt alle Auftritte ab!

Society International
02.07.2026 14:56
Die Opern-Diva zieht die Notbremse: Nach einem gesundheitlichen Einbruch sagen Ärzte für Anna ...
Die Opern-Diva zieht die Notbremse: Nach einem gesundheitlichen Einbruch sagen Ärzte für Anna Netrebko mehrere Wochen vollständige Ruhe an.(Bild: APA-Images / Starpix)
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Von krone.at

Große Sorge um Anna Netrebko (54)! Die weltberühmte Sopranistin hat mehrere Auftritte kurzfristig abgesagt, nachdem sie nach einem Konzert in Madrid gesundheitlich zusammengebrochen war. Schuld sollen massive Erschöpfung, Stimmprobleme und die extremen Wetterbedingungen der vergangenen Tage sein

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Die Operndiva stand zuletzt am 30. Juni für einen Liederabend auf der Bühne des renommierten Teatro Real in Madrid. Kurz nach dem Auftritt ging jedoch nichts mehr. Wie Netrebko in einem persönlichen Statement mitteilte, litt sie unter einem „schweren körperlichen Erschöpfungszustand“ und starker Stimmbelastung, die durch die extremen Temperaturen zusätzlich verschärft worden seien.

Arzt zieht die Notbremse
Nach einer Untersuchung zog ihr Arzt die Notbremse: Für die kommenden Wochen wurde der Sängerin vollständige körperliche und stimmliche Ruhe verordnet. Die Folge: Netrebko muss ihre geplanten Vorstellungen von Verdis Oper„Il trovatore“ im Teatro Real absagen.

Auf Facebook erklärte die Sopranistin: „Nach ihrem Liederabend am vergangenen Dienstag im Teatro Real fühlte sich Anna Netrebko aufgrund schwerer körperlicher Erschöpfung und starker Stimmbeanspruchung unwohl, was durch die extremen Wetterbedingungen zusätzlich verschärft wurde. Nach der Untersuchung stellte der Arzt ein Attest aus und verordnete für die kommenden Wochen vollständige körperliche und stimmliche Ruhe. Dadurch ist sie gezwungen, ihre geplanten Aufführungen von ,Il trovatore‘ abzusagen.“

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Weiter heißt es: „Anna Netrebko bedauert die Unannehmlichkeiten für ihre Kollegen und das Publikum aufrichtig und bittet um Verständnis. Sie freut sich darauf, im November mit Béla Bartóks ,Herzog Blaubarts Burg‘ und im März 2027 mit Amilcare Ponchiellis ,La Gioconda‘ an das Teatro Real zurückzukehren.“

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