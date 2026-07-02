Fünf Fehlgeburten – jetzt Babydrama um Drogentest

Die völlig unbescholtenen Eltern, die noch nie mit Suchtgift oder der Polizei zu tun hatten, stimmten natürlich sofort ebenfalls einem Drogencheck zu. So wie die Großeltern. Die Oma ist noch dazu Sozialarbeiterin, hat also mit solchen Schicksalen zu tun. Alle Überprüfungen waren negativ. Nach einer Woche mit dem Baby im Spital und mehreren unauffälligen Tests schlug plötzlich ein weiterer wieder positiv an. Ein Mysterium.