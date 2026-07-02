Duo scheitert beim Verkauf von 27.000-Euro-Geige

Duo hatte nicht an alles gedacht

Das Duo wollte daraufhin dem Geigenhersteller am Mittwoch gegen Mittag einen Besuch abstatten, um dort das Instrument zu verkaufen. Die Rechnung hatten die Männer aber nicht mit der Besitzerin der Violine gemacht. Denn die 59-Jährige hatte nicht nur den Hersteller über den Diebstahl der Geige informiert, sondern auch gleich die Polizei eingeschaltet und Anzeige erstattet.