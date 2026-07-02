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Für 6 Mio.! ÖFB-Talent wechselt von Juve zu Genua

Fußball International
02.07.2026 14:49
David Puczka wechselt zum CFC Genua
David Puczka wechselt zum CFC Genua(Bild: Dominik Angerer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

U21-Teamspieler David Puczka verlässt Juventus Turin, wechselt für sechs Millionen Euro zu Serie-A-Klub Genua. Der Linksverteidiger kickte zuletzt in Juves B-Team, traf heuer in 31 Spielen zehnmal.

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Puczka spielte bereits für die Jugendteams von FavAC, Austria und Admira, 2024 wechselte der Abwehrspieler nach Turin.

Zuletzt kickte Puczka für das Next-Gen-Team von Juventus Turin.
Zuletzt kickte Puczka für das Next-Gen-Team von Juventus Turin.(Bild: 2024 Stefano Guidi/Juventus)

Für Österreichs U21-Nationalteam absolvierte Puczka neun Spiele, in denen ihm zwei Treffer gelangen. 

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