Hitze: Wiener Rettung schreibt traurigen Rekord

Die vergangenen heißen Tage haben Wiens Rettungsdienste an ihre Grenzen gebracht. Schon mit Beginn der Hitzewelle Mitte Juni schnellten die Einsatzzahlen deutlich nach oben – und blieben rund zwei Wochen lang auf extrem hohem Niveau, wie die Berufsrettung Wien am Donnerstag mitteilte.