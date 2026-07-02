Hitze: Wiener Rettung schreibt traurigen Rekord

Die vergangenen heißen Tage haben Wiens Rettungsdienste an ihre Grenzen gebracht. Schon mit Beginn der Hitzewelle Mitte Juni schnellten die Einsatzzahlen deutlich nach oben – und blieben rund zwei Wochen lang auf extrem hohem Niveau, wie die Berufsrettung Wien am Donnerstag mitteilte.
Besonders dramatisch: Seit Montag wurden in der Bundeshauptstadt sogar die drei einsatzstärksten Tage in der Geschichte der Wiener Rettung verzeichnet. Innerhalb von nur vier Tagen – von Montagfrüh bis Donnerstagfrüh – rückten die Einsatzkräfte insgesamt 3975 Mal aus.
Tagesrekord bei knapp 1400 Einsätzen
Den bisherigen Tagesrekord gab es von Montag auf Dienstag mit 1398 Einsätzen an einem einzigen Tag. Zum Vergleich: Normalerweise kommt die Wiener Rettung auf etwa 900 bis 1000 Alarmierungen täglich.
Tausende Notrufe in 72 Stunden
Auch die Notrufleitungen liefen heiß: In der Wiener Leitstelle gingen innerhalb von 72 Stunden 4349 Notrufe ein. Die häufigsten Gründe für die Einsätze waren kreislaufbedingte Probleme, Kollaps, Überhitzung sowie akute Herz-Kreislauf-Stillstände.
Die enorme Belastung konnte nur durch das Zusammenspiel aller Kräfte bewältigt werden. Neben der Berufsrettung Wien standen auch die privaten Organisationen Samariterbund Wien, Wiener Rotes Kreuz, Johanniter, der Sozialmedizinischer Dienst sowie der Malteser Hospitaldienst im Dauereinsatz.
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