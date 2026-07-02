Neuer Anlauf gegen den Sommerstau auf der A10

Die gesamten Maßnahmen des „Multifunktionalen Transitmanagements“ – ein Projekt von Asfinag, Verkehrsministerium und dem Land Salzburg – sollen bis Sommer 2027 umgesetzt werden. Herzstück ist dabei ein bisher in Österreich einzigartiges Dosiersystem, das mittels Algorithmus die Geschwindigkeit im Reiseverkehr steuert. Das Tempo soll über Beschränkungen auf Überkopfanzeigern so reduziert werden, dass der Durchfluss gewährleistet bleibt.