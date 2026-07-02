Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tempolimit angepasst

Neuer Anlauf gegen den Sommerstau auf der A10

Salzburg
02.07.2026 14:10
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Asfinag will erste Schritte eines neuen Verkehrsmanagementsystems bereits in diesem Sommer umsetzen. Eine Info-Webseite für Reisende ist ab sofort verfügbar. Das neue Transitmanagementsystem soll mit Sommer 2027 in Vollbetrieb gehen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ende Juli 2025 hat die Asfinag ein Verkehrsmanagementsystem zur Vermeidung von Staus auf der Tauernautobahn (A10) angekündigt. Mit der ab sofort verfügbaren Website driveaustria.info wurde nun ein erster Schritt gesetzt, informierte der Autobahnbetreiber am Donnerstag.

Die neue Seite bietet Informationen zur Verkehrslage in Echtzeit – und soll Verkehrsspitzen entzerren. Zielgruppe sind vor allem Durchreisende, die so günstige Zeitpunkte für ihre Fahrten finden sollen.

Zudem wird in Salzburg an besonders stark frequentierten Reisewochenenden das Geschwindigkeitslimit zwischen dem Grenzübergang Walserberg (Flachgau) und Golling (Tennengau) testweise angepasst. Mit dem Pilotversuch soll vor allem der Zufluss in Richtung Tunnelkette Werfen aktiv gesteuert werden – ein Nadelöhr bei viel Verkehr.

Zugleich wird laut Asfinag ein Lkw-Fahrverbot an reisestarken Tagen vorbereitet, das den Transit-Güterverkehr vom Reiseverkehr entkoppelt. An den Wochenenden zwischen 1. August und 9. September werden außerdem ausgewählte Anschlussstellen gesperrt.

Drohnen liefern auf Knopfdruck aktuelles Lagebild
Bei Bedarf können auch zwei Drohnen bei der Mautstelle St. Michael im Lungau und im Blockabfertigungsbereich vor dem Tauerntunnel Richtung Süden auf Knopfdruck automatisch aufsteigen und das aktuelle Lagebild wiedergeben.

Lesen Sie auch:
Am Dienstag war beim Salzburger Neutor noch nichts von der Sperre zu sehen.
Krone Plus Logo
Sperre in Salzburg
Nur Auserwählte dürfen fahren: „Ist nicht fair!“
01.07.2026
UNESCO teilt mit
Gefährdet „Festspielbezirk 2030“ Welterbestatus?
02.07.2026

Die gesamten Maßnahmen des „Multifunktionalen Transitmanagements“ – ein Projekt von Asfinag, Verkehrsministerium und dem Land Salzburg – sollen bis Sommer 2027 umgesetzt werden. Herzstück ist dabei ein bisher in Österreich einzigartiges Dosiersystem, das mittels Algorithmus die Geschwindigkeit im Reiseverkehr steuert. Das Tempo soll über Beschränkungen auf Überkopfanzeigern so reduziert werden, dass der Durchfluss gewährleistet bleibt.

Ganz dürften die Staus auf der Tauernautobahn wegen der teilweise enormen Verkehrsmengen aber auch mit dem neuen System nicht der Vergangenheit angehören, betonte die Asfinag. Ein gleichmäßigerer und flüssigerer Verkehr bringe jedoch ein deutliches Plus an Reisequalität und Verkehrssicherheit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
02.07.2026 14:10
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Salzburg
Asfinag
TauernautobahnSommerDrohne
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Klimageräte & Co
Stromtarif wechseln: E-Control verrät Top-Monat
Diese Politiker bekommen monatlich mehr als 22. 000 Euro.
Mehr als 22.000 Euro
FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
161.394 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
144.092 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Ausland
Everest-Leiche nach 30 Jahren identifiziert
141.077 mal gelesen
Die genaue Identität des Opfers mit den grünen Stiefeln war lange unklar – nun brachte eine ...
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1544 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
990 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
708 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf