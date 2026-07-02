Nach Privatanklage Freispruch für Anwalt Ainedter

Der Freispruch zeichnete sich im Verlauf der Verhandlung ab. Begründet wurde letztlich er damit, dass die Darstellung des Rat Hohenecker, wonach dieser das Handy nur lautlos geschaltet hätte, nicht nachvollziehbar sei. Zeugen erinnerten sich daran, dass er das Handy quer gehalten hat. Für Ainedter ist das leidige Thema damit vom Tisch. „Ich bin natürlich erleichtert“, sagt der unbescholtene 74-Jährige. Denn wäre es nach dem Erstgericht gegangen, wäre der populäre Strafverteidiger jetzt vorbestraft.