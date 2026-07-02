Pistorius: „Haben keine Ehekrise mit den USA“

Die US-Regierung dringt seit Längerem darauf, dass die Europäerinnen und Europäer mehr Verantwortung für die eigene Verteidigungsfähigkeit übernehmen. Auf Drängen von US-Präsident Donald Trump hatte sich die NATO bei ihrem Gipfel im vergangenen Jahr verpflichtet, die Verteidigungsausgaben anzuheben. Spätestens ab 2035 sollen jährlich fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Verteidigung und Sicherheit investiert werden, das ist so viel wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Deutschlands Regierung plant, diese Marke bereits ab 2029 zu erreichen.