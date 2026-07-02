Frau attackiert schlafenden Ehemann mit Schere

Halbnackt und blutend tauchte am Mittwochvormittag ein Mann vor einer Polizeiinspektion im Wiener Bezirk Simmering auf. Seine Frau hatte ihn im Schlaf mit einer Schere attackiert.
Gegen 10.15 Uhr kam der 79-Jährige zur Polizeiinspektion Kaiser-Ebersdorfer-Straße. Er berichtete den Beamten, dass ihm seine 60 Jahre alte Ehefrau mit einer Schere Schnitte an den Armen zugefügt hatte – und das, während er schlief. Zudem habe ihn die Frau mit dem Umbringen bedroht.
Wenig später wurde die 60-Jährige im Haus des Paares angetroffen und vorläufig festgenommen. Gegen sie wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. In der Vernehmung verweigerte sie die Aussage. Ein Alkottest ergab zwei Promille. Die Frau befindet sich noch in Haft.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
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