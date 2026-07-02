Frau attackiert schlafenden Ehemann mit Schere

Gegen 10.15 Uhr kam der 79-Jährige zur Polizeiinspektion Kaiser-Ebersdorfer-Straße. Er berichtete den Beamten, dass ihm seine 60 Jahre alte Ehefrau mit einer Schere Schnitte an den Armen zugefügt hatte – und das, während er schlief. Zudem habe ihn die Frau mit dem Umbringen bedroht.