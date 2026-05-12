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Geschenkt oder nicht? Wann Sie zurückzahlen müssen

Kärnten
12.05.2026 05:00
Viele Eltern greifen der jüngeren Generation großzügig unter die Arme. Aber was, wenn die ...
Viele Eltern greifen der jüngeren Generation großzügig unter die Arme. Aber was, wenn die Beziehung nicht hält – wird der Partner dann zur Kasse gebeten?(Bild: Anna - stock.adobe.com)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Schon vor vier Jahren haben sich zwei junge Kärntner getrennt. Und seitdem beschäftigt ihre Lebensgemeinschaft die Gerichte – allerdings auf ungewöhnliche Art. Denn nicht die beiden Ex streiten ums liebe Geld, sondern die Mutter des Mannes hat die einstige Schwiegertochter geklagt und fordert Geschenke zurück!

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Wann ist ein Geschenk wirklich ein Geschenk? Und kann der Schenker bestimmte Voraussetzungen verlangen, unter denen etwa Geld zurückbezahlt werden muss? Der Fall eines Kärntner Pärchens zeigt, was alles möglich ist!

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