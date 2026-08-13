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Teufenbach-Katsch

Pkw-Lenkerin wurde bei Kollision mit Lkw getötet

Steiermark
13.08.2026 07:44
Auch der Notarzt war im Einsatz (Symbolbild)
Auch der Notarzt war im Einsatz (Symbolbild)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Aus bisher noch unbekannter Ursache kam am Mittwochabend eine 60-jährige Frau mit ihrem Pkw bei Teufenbach-Katsch von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät.

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Kurz nach 18:15 Uhr fuhr die 60-Jährige aus dem Bezirk Murtal mit ihrem Pkw auf der Murtal Straße (B96) von Katsch an der Mur kommend in Richtung Teufenbach. In einer langgezogenen Rechtskurve bei Frojach geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Lkw, der von einem 34-jährigen Kärntner aus dem Bezirk Spittal an der Drau gelenkt wurde.

Durch den wuchtigen Aufprall kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Die 60-Jährige wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sofort eingeleitete Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie die notärztliche Versorgung blieben jedoch erfolglos. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Für die Betreuung der Angehörigen stand ein Kriseninterventionsteam im Einsatz.

Die B96 war im Bereich der Unfallstelle für rund zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Neben mehreren Polizeistreifen des Bezirkspolizeikommandos Murau standen auch 34 Einsatzkräfte der Feuerwehren Niederwölz und Katsch an der Mur im Einsatz.

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