Pkw-Lenkerin wurde bei Kollision mit Lkw getötet

Kurz nach 18:15 Uhr fuhr die 60-Jährige aus dem Bezirk Murtal mit ihrem Pkw auf der Murtal Straße (B96) von Katsch an der Mur kommend in Richtung Teufenbach. In einer langgezogenen Rechtskurve bei Frojach geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Lkw, der von einem 34-jährigen Kärntner aus dem Bezirk Spittal an der Drau gelenkt wurde.