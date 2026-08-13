Klima zwingt Bauern zum Anbau neuer Sorten

Was wir in Zukunft essen

Getreide, Kartoffeln, Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte bleiben auch in Zukunft die Ernährungsgrundlage in Österreich. Aber: Die einzelnen Sorten müssen sich den klimatischen Anforderungen anpassen. Ein wichtiges Ziel in der Pflanzenzüchtung ist dabei, den Wasserbedarf zu reduzieren. Um jenes Ziel zu erreichen, müssen zukünftige Pflanzensorten widerstandsfähiger gegenüber intensiven Hitzewellen sein.