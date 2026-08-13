Klima zwingt Bauern zum Anbau neuer Sorten

Der Klimawandel stellt die österreichische Landwirtschaft vor großen Herausforderungen: Wasserknappheit, Dürre und Starkregen erschweren die Bedingungen im heimischen Getreideanbau. Die Vereinigung „Saatgut Austria“ spricht sich für moderne Pflanzenzüchtung und innovative Sorten aus.
Weizen, Reis und Mais – seit tausenden Jahren bilden diese drei Nutzpflanzen die Basis der menschlichen Ernährung. In Österreich werden aufgrund der günstigen Wachstumsbedingungen großflächig Weizen und Mais angebaut. Extreme Klimasituationen wie anhaltende Dürreperioden und Starkregen zwingen jetzt die heimische Landwirtschaft dazu, den Getreideanbau neu zu denken und sich an die Veränderungen anzupassen.
Fachleute sind sich einig: In Zeiten von immer intensiveren Trocken- bzw. Hitzeperioden sowie anhaltendem Starkregen führt kein Weg an einer größeren Anbau-Vielfalt vorbei.
Um Österreichs Landwirtschaft zukunftsträchtig und widerstandsfähig zu halten, braucht es Einfallsreichtum, meint der Obmann von Saatgut Austria, Rainer Frank: „Eines ist bereits heute klar: Die Lebensmittel von morgen wachsen aus dem Saatgut von heute. Wenn wir auch in Zukunft ausreichend hochwertige Lebensmittel aus heimischer Produktion erzeugen wollen, brauchen wir kontinuierliche Innovationen in der Pflanzenzüchtung.“
Jede neue Sorte ist eine Investition in die Ernährungssicherheit, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Landwirtschaft.
Rainer Frank, Obmann Saatgut Austria
Was wir in Zukunft essen
Getreide, Kartoffeln, Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte bleiben auch in Zukunft die Ernährungsgrundlage in Österreich. Aber: Die einzelnen Sorten müssen sich den klimatischen Anforderungen anpassen. Ein wichtiges Ziel in der Pflanzenzüchtung ist dabei, den Wasserbedarf zu reduzieren. Um jenes Ziel zu erreichen, müssen zukünftige Pflanzensorten widerstandsfähiger gegenüber intensiven Hitzewellen sein.
In diesem Zusammenhang könnten trockenheitsverträgliche Getreidearten wie Hirse und Dinkel langfristig eine größere Rolle auf Österreichs Feldern spielen. Auch Hülsenfrüchte haben diesbezüglich großes Potenzial. Die zunehmende Vielfalt macht landwirtschaftliche Produktionen zudem robuster gegenüber Wetterextremen und Krankheiten.
Ohne Züchtung geht nichts
Damit Kulturpflanzen an neue Umweltbedingungen angepasst werden können, braucht es eine innovative und moderne Pflanzenzüchtung. Dabei steht nicht allein im Fokus, wie ertragreich gezüchtet wird, sondern auch wie produktiv, nachhaltig und leicht verarbeitbar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.