Eierstockkrebs: Therapien nach Maß nehmen zu

Test auf Biomarker für zielgerichtete Therapie

Eine große Rolle spielen dabei – von der Erstdiagnose an – sogenannte Biomarker (biologische Merkmale), die es ermöglichen, die Therapie zielgerichteter als früher zu gestalten. Ganz nach dem Motto: Welches Medikament passt am besten zur Patientin? „Nahezu allen Patientinnen mit Eierstockkrebs wird eine Testung auf die Biomarker BRCA1 und BRCA2 – Gene, die Krebserkrankungen wie z. B. Brustkrebs und Eierstockkrebs unterdrücken – empfohlen. Mutationen in diesen Genen erhöhen das Risiko für Brust- und Eierstockkrebs. Daher sollten sich bei einem auffälligen genetischen Befund sowohl weibliche als auch männliche Verwandte der Patientin testen lassen“, berichtet Prof. Grimm.