Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ersatzverkehrs-Chaos

Mit Bus voll Zugkunden auf Suchfahrt nach Bahnhof

Niederösterreich
11.05.2026 06:00
Kunden der Franz-Josefs-Bahn, die zwangsweise einen Streckenabschnitt mit Schienenersatzbussen ...
Kunden der Franz-Josefs-Bahn, die zwangsweise einen Streckenabschnitt mit Schienenersatzbussen fuhren, erlebten so manch ärgerliche Zeitverschwendung.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Dreieinhalb Stunden von Gmünd nach Wien: Der traurige „Zeit-Rekord“ eines Bahnkunden, der so einiges über mangelnde Ortskenntnisse („Wo ist denn hier der Bahnhof?“) der Busfahrer und absolut verfehltes Zeitmanagement bei Anschluss-Verbindungen erzählen kann. Die ÖBB bestätigen das und haben bereits Nachschulungen von Bus und auch Personal getätigt.

0 Kommentare

Über den angekündigten Einsatz neuer Zuggarnituren, die „Krone“ berichtete, kann bei den Benutzern der Franz-Josefs-Bahn derzeit keine Freude aufkommen. Schienenersatzbusse sorgen bei ihnen für Ärger. Wie ein Leser berichtet, liegen die Fahrzeuglenker, die aufgrund eines Baustellenabschnittes zwischen Absdorf-Hippersdorf im Bezirk Tulln und Sigmundsherberg im Bezirk Horn eingesetzt werden, sowohl mit den Strecken als auch dem Zeitplan arg im Clinch – „schon seit dem ersten Tag des Baustellenbetriebes.“

Lesen Sie auch:
Ein leeres Feld bei „erwarteter Ankunft“, dafür steht die Zeit laut Linienplan noch auf der ...
Zorn an Laaer Ostbahn
In Wiens Norden gilt für Pendler mehrfach 2.Klasse
18.04.2025
„Gruppentaktik“ zählt:
So behalten Pendler bei „Bahnärger“ den Durchblick
08.12.2023
Warten in der Kälte
Bahn-Odyssee: „Da wäre ich bis München gekommen“
20.01.2026

Buslenker mit Fahrgästen finden die Stationen oft gar nicht gleich
“Der Frust unter den Pendlern wird deutlich, wenn sie sich in einem Forum austauschen: Satte dreieinhalb Stunden soll die Fahrt eines Bahnkunden von Gmünd nach Wien gedauert haben. „Es gibt leider immer noch fortlaufend Probleme“, berichtet der „Krone“-Leser, der die Strecke als Pendler nutzt. „Das geht so weit, dass schon durchgesickert ist, dass Buslenker offenbar nicht genug instruiert worden sind und die anzufahrenden Stationen manchmal gar nicht finden“, macht ein Bahnkunde seinem Ärger Luft. Deswegen und auch durch mangelndes Zeitmanagement der Lenker könnten die Fahrzeiten der Busersatzverkehre leider noch immer nicht eingehalten werden, heißt es weiter. Die Folge: Anschlusszüge werden verpasst, die Fahrzeit verlängert sich. Besonders ärgerlich: Oft fahren die Zuggarnituren den Menschen sozusagen vor der Nase davon, auch wenn der Bus die Station bereits anfährt.

Lenker-Nachschulungen für Strecke und Zeitplan 
Auf Anfrage bestätigen die ÖBB alle Kritikpunkte: „Dafür gibt es keine Ausrede, wir entschuldigen uns.“ Die Ursache sei auch bekannt: „Ersatzverkehre sind betrieblich komplex, da hier mehrere Systeme – Bahn- und Busverkehr – ineinandergreifen müssen. Und der Zugtakt ist zeitlich auch sehr eng“, argumentiert man. Es sei bereits, sowohl hinsichtlich der Streckenführung als auch der zeitlichen Koordination, eine Nachschulung von Fahrern und Personal erfolgt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
11.05.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
„Imkeranzug“: So soll der Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
105.997 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
100.611 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
91.870 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
929 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
918 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
907 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf