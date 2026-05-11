Mit Bus voll Zugkunden auf Suchfahrt nach Bahnhof

Buslenker mit Fahrgästen finden die Stationen oft gar nicht gleich

“Der Frust unter den Pendlern wird deutlich, wenn sie sich in einem Forum austauschen: Satte dreieinhalb Stunden soll die Fahrt eines Bahnkunden von Gmünd nach Wien gedauert haben. „Es gibt leider immer noch fortlaufend Probleme“, berichtet der „Krone“-Leser, der die Strecke als Pendler nutzt. „Das geht so weit, dass schon durchgesickert ist, dass Buslenker offenbar nicht genug instruiert worden sind und die anzufahrenden Stationen manchmal gar nicht finden“, macht ein Bahnkunde seinem Ärger Luft. Deswegen und auch durch mangelndes Zeitmanagement der Lenker könnten die Fahrzeiten der Busersatzverkehre leider noch immer nicht eingehalten werden, heißt es weiter. Die Folge: Anschlusszüge werden verpasst, die Fahrzeit verlängert sich. Besonders ärgerlich: Oft fahren die Zuggarnituren den Menschen sozusagen vor der Nase davon, auch wenn der Bus die Station bereits anfährt.