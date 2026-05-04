Herzlauf: „Achte auf dein Herz und lauf für meins“

Was den „Herzlauf Wien“ einzigartig macht, zeigt sich erst im Ziel. Dort warten Menschen, die selbst betroffen sind – und jeder Läufer bekommt seine Medaille von ihnen persönlich überreicht. Mit einem Lächeln, das mehr sagt als viele Worte. Eine von ihnen ist Zoey. Die 11-Jährige ist selbst herzkrank und strotzt dennoch vor Lebensfreude. Sie überreicht den Läufern ihre Medaillen und schenkt ihnen dabei einen Moment, der mehr ist als nur die Belohnung für ihren sportlichen Erfolg.