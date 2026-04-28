Im Frühling erwacht auch die Neurodermitis

Neurodermitis, auch atopisches Ekzem oder atopische Dermatitis genannt, beruht auf einer gestörten Hautbarriere, deren natürliche Schutzfunktion damit wegfällt. Die Feuchtigkeit in der Haut kann nicht gehalten werden, Trockenheit entsteht. Entzündungen, Ekzeme, rissige, gerötete Stellen treten auf. Umwelteinflüsse durch reizende Stoffe, Staub, Chemikalien, Allergenen usw. führen zusätzlich zu Belastungen. Oft gesellen sich daher zur häufig auftretenden Hautkrankheit – fünf Prozent der Gesamtbevölkerung und 15 Prozent der Kinder sind laut MedUni Wien betroffen – Allergien dazu. Die Folge ist eine chronische Entzündung, die in Schüben verläuft. Die Gründe für das Auftreten sind mannigfaltig und nicht immer klar auszumachen. Es liegt eine genetische Komponente vor: Sind beide Eltern erkrankt ist das Risiko drei- bis fünffach erhöht, dass auch die Kinder Neurodermitis entwickeln. Hat ein Elternteil eine atopische Erkrankung, erhöht sich das Risiko auf das Zwei- bis Dreifache.