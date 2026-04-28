Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trockene Haut

Im Frühling erwacht auch die Neurodermitis

Gesund Konkret
28.04.2026 10:00
Hände, Ellenbeugen, Kniekehlen, Nacken und das Gesicht (Augenlider) sind die häufigsten ...
Hände, Ellenbeugen, Kniekehlen, Nacken und das Gesicht (Augenlider) sind die häufigsten Stellen, an denen sich Neurodermitis zeigt.(Bild: Ladanifer - stock.adobe.com)
Porträt von Karin Podolak
Von Karin Podolak

Temperaturschwankungen, Schweiß, Kontakt mit Allergenen und Umweltbelastungen verursachen bei Menschen mit der Hautkrankheit Neurodermitis vermehrt Schübe. Umso wichtiger ist es jetzt, die Hautbarriere gezielt zu stärken und typische Trigger zu vermeiden. Was hilft!

0 Kommentare

In der Armbeuge hat sich ein entzündetes Ekzem gebildet, die Haut am Hals juckt und ist auch schon etwas aufgekratzt, an den Unterschenkeln und in den Kniekehlen sieht die Haut dick, ledrig und rissig aus. Kein erfreulicher Anblick und außerdem für Betroffene auch sehr unangenehm. Es könnte jemand Angst haben, sich anzustecken, es könnte sich jemand abgestoßen fühlen oder fragen, um welches Hautleiden es sich handelt. . .

So gestaltet sich der belastende Alltag für Neurodermitis-Patienten. Die Hautkrankheit beruht auf einer gestörten Hautbarriere und ist nicht ansteckend und tritt in Schüben auf. Es sind mehr Kinder als Erwachsene betroffen.

.

Was passiert bei Neurodermitis?

Neurodermitis, auch atopisches Ekzem oder atopische Dermatitis genannt, beruht auf einer gestörten Hautbarriere, deren natürliche Schutzfunktion damit wegfällt. Die Feuchtigkeit in der Haut kann nicht gehalten werden, Trockenheit entsteht. Entzündungen, Ekzeme, rissige, gerötete Stellen treten auf. Umwelteinflüsse durch reizende Stoffe, Staub, Chemikalien, Allergenen usw. führen zusätzlich zu Belastungen. Oft gesellen sich daher zur häufig auftretenden Hautkrankheit – fünf Prozent der Gesamtbevölkerung und 15 Prozent der Kinder sind laut MedUni Wien betroffen – Allergien dazu. Die Folge ist eine chronische Entzündung, die in Schüben verläuft. Die Gründe für das Auftreten sind mannigfaltig und nicht immer klar auszumachen. Es liegt eine genetische Komponente vor: Sind beide Eltern erkrankt ist das Risiko drei- bis fünffach erhöht, dass auch die Kinder Neurodermitis entwickeln. Hat ein Elternteil eine atopische Erkrankung, erhöht sich das Risiko auf das Zwei- bis Dreifache.

Vor allem im Frühling sind die Auslöser für vermehrtes Auftreten gegeben, was noch mehr psychischen Drück erzeugt. Denn eigentlich wollen wir nun vermehrt rausgehen, die schöne Zeit genießen, uns verlieben und Spaß haben.

In der Pollensaison kommt es bei Menschen mit Neurodermitis oft vermehrt zu Schüben mit Juckreiz ...
In der Pollensaison kommt es bei Menschen mit Neurodermitis oft vermehrt zu Schüben mit Juckreiz und Entzündungen.(Bild: africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy))

Der Hauptwunsch Betroffener laut aktueller Umfragen: Mehr Information der Bevölkerung darüber, dass der äußere Zustand der Haut nichts mit mangelnder Hygiene zu tun hat, Neurodermitis nicht ansteckend ist und mehr Verständnis dafür, dass es einem damit oft nicht gut geht.

Lesen Sie auch:
Die Behandlung bei Neurodermitis richtet sich individuell nach den Beschwerden und Bedürfnissen ...
Moderne Therapien
Neurodermitis: Welche Maßnahmen wirklich helfen
10.09.2025
Hautmikrobiom stärken
Innovation aus Österreich gegen Neurodermitis
31.03.2025

Auf die richtige Pflege kommt es an

  • Produkte mit einem hohen Anteil an rückfettenden Wirkstoffen, z.B. Jojobaöl, verwenden
  • Urea, Harnstoff oder Glycerin sind natürliche Feuchthaltefaktoren und verhindern Austrocknung, Bisabolol (Kamillenextrakt) lindert Entzündungen.
  • PH neutrale Reinigungsmittel für Hände und Körper erhalten den Hydro-Lipid-Film.
  • Duft- und Farbstoffe meiden.
  • Mindestens zweimal täglich konsequent mit sauberen Händen eincremen, vor allem immer nach dem Duschen
  • Eher lauwarm als heiß und höchstens 10 Minuten duschen bzw. baden.
  • Bei Juckreiz können kühle, feuchte Umschläge helfen. Juckreizstillende Wirkstoffe sind in der Apotheke erhältlich. Lipide bzw. Ceramide „kitten“ die Hautbarriere.
  • Bekleidung: Grobe Stoffe und Wolle können die Haut reizen. Aber auch Kunstfaser ist oft ungeeignet, da man darunter leichter schwitzt. Baumwolle, Seide, locker verarbeitetes Gewebe bevorzugen. Die Bekleidung sollte nicht zu eng am Körper anliegen und Luft an die Haut lassen.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gesund Konkret
28.04.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schluss mit Sodbrennen
Was hilft wirklich bei Reflux? Experte klärt auf
Nach Transplantation
Mit neuer Lunge auf den höchsten Gipfel Amerikas!
Unsichtbare Gefahr
Hauptschlagader-Riss erkennen und richtig handeln
Migräne
Wenn der Kopf Alarm schlägt: Was Betroffenen hilft
Unfruchtbarkeit
Wenn der Traum vom Kind zur Herausforderung wird
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
121.752 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
121.074 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Steiermark
Ehefrau erschossen: Ganzer Ort in Schockstarre
101.603 mal gelesen
In diesem Haus, mitten in einer idyllischen Wohngegend im Heimschuher Ortsteil Unterfahrenbach, ...
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1771 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1533 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1442 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...
Mehr Gesund Konkret
Trockene Haut
Im Frühling erwacht auch die Neurodermitis
Ursachen und Symptome
Wenn die Galle staut: Schwere Folgen für die Leber
Wirksame Therapien
Parkinson auch im späten Stadium besser im Griff
Krone Plus Logo
Gefahr Unterzuckerung
Seltene Krankheit: Stellas Kampf ums Überleben
Gutes Bauchgefühl
Ein gesunder Darm kann Beschwerden reduzieren

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf