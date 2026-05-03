Chronische Darmentzündung: Was Sie wissen sollten

Medikamente sind heutzutage gut verträglich

Die modernen Medikamente sind gut verträglich und meist mit nur wenigen Nebenwirkungen verbunden. „Sie sind wirksamer und nebenwirkungsärmer als Cortison, das früher die Standardbehandlung war“, so der Mediziner. Eine langfristige Cortisontherapie sei heute nicht mehr zeitgemäß. Ziel jeder Behandlung ist es, Beschwerden zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern. Bei einem Teil der Patienten gelingt sogar eine vollständige Rückbildung der Entzündung.