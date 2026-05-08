Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal

Jetski-Fahrer: „Spüre Beine nicht“

Die Kollision war unvermeidlich. Als der Jetski-Fahrer beim Aufprall des Sportgerätes auf den Grauwal durch die Luft geschleudert wurde, ging ein Aufschrei durch die Menge. Laut Augenzeugen, die den Vorfall filmten, rief der verletzte Sportler um Hilfe und schrie, dass er seine „Beine nicht spüre“, während sich der Meeressäuger heftig im Wasser wälzte. Rettungskräfte eilten zum Unfallort, die Küstenwache traf innerhalb weniger Minuten ein, um den offenbar schwer verletzten Jetski-Fahrer zu bergen.