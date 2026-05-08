Österreich und Italien: Goldschmuggel aufgeflogen

Im Zuge der Untersuchungen deckten die Behörden laut eigenen Angaben ein organisiertes System für den Transport von hochreinem 24-Karat-Gold von Italien nach Österreich auf. Die Transporte seien über das Autobahnnetz abgewickelt worden – mit Übergaben in der Nähe von Ausfahrten der Brennerautobahn A22 unweit der österreichischen Grenze oder direkt in Österreich. Den Ermittlern zufolge fanden die Transporte wöchentlich statt, wobei pro Fahrt zwischen drei und fünf Kilogramm Gold gehandelt worden sein sollen.