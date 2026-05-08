Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Festnahmen

Österreich und Italien: Goldschmuggel aufgeflogen

Österreich
08.05.2026 14:16
Sechs Kilogramm Gold sowie Bargeld in Höhe von mehr als einer Million Euro wurden beschlagnahmt. ...
Sechs Kilogramm Gold sowie Bargeld in Höhe von mehr als einer Million Euro wurden beschlagnahmt. (Symbolbild)(Bild: Schwenty FOTO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die italienische Finanzpolizei hat ein mutmaßliches Goldschmuggel-Netzwerk zwischen Italien und Österreich aufgedeckt. Zwei Verdächtige wurden festgenommen, Millionenwerte an Gold, Bargeld und Vermögen sichergestellt.

0 Kommentare

Die italienische Finanzpolizei hat zwei Männer aus der Provinz Vicenza wegen des Verdachts auf grenzüberschreitende Geldwäsche festgenommen. Konkret geht es dabei um einen mutmaßlichen illegalen Goldhandel zwischen Italien und Österreich. Laut Behörden wurden sechs Kilogramm Gold sowie mehr als eine Million Euro Bargeld beschlagnahmt. Zusätzlich stellten die Ermittler Immobilien, Fahrzeuge und Bankkonten im Gesamtwert von rund 1,3 Millionen Euro sicher.

Die Ermittlungen begannen nach einer Verkehrskontrolle im Mai 2025, bei der bei einem österreichischen Staatsbürger mit türkischen Wurzeln mehr als 660.000 Euro Bargeld in einem Auto entdeckt wurden.

Im Zuge der Untersuchungen deckten die Behörden laut eigenen Angaben ein organisiertes System für den Transport von hochreinem 24-Karat-Gold von Italien nach Österreich auf. Die Transporte seien über das Autobahnnetz abgewickelt worden – mit Übergaben in der Nähe von Ausfahrten der Brennerautobahn A22 unweit der österreichischen Grenze oder direkt in Österreich. Den Ermittlern zufolge fanden die Transporte wöchentlich statt, wobei pro Fahrt zwischen drei und fünf Kilogramm Gold gehandelt worden sein sollen.

Für die Kommunikation sollen verschlüsselte Messenger-Dienste mit automatischer Löschfunktion verwendet worden sein, um Ermittlungen zu erschweren.

Lesen Sie auch:
Steuerhinterziehung
Geldstrafe für Unternehmer nach Goldbarren-Deal
28.11.2024
Bei Immo-Geschäft
Steuertrickserei durch einen Goldbarren-Deal
22.11.2024

Die beschlagnahmten Goldbarren verfügten laut Finanzpolizei über keine Dokumentation, Kennzeichnungen oder Markenzeichen einer Schmelzerei. Dadurch hätten sie leichter in illegale Schmelz- und Verarbeitungskreisläufe eingeschleust werden können, ohne dass die Herkunft des Rohmaterials nachvollziehbar gewesen wäre.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
08.05.2026 14:16
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Spezialkräfte haben vor der Volksbank in Sinzig (Rheinland-Pfalz) Stellung bezogen .
Nervenkrimi in Bank
SEK befreit zwei Geiseln, Täter auf der Flucht!
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
In Bayern ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Bornavirus gestorben ...
Gehirnentzündung etc.
Weiterer Todesfall durch Bornavirus in Bayern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
247.636 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
234.398 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
93.173 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1281 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
938 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
732 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Mehr Österreich
1100 Arbeitsstunden
Spektakulärer Gebirgspass öffnet nach Wintersperre
Aber noch kein Ende
Großer Waldbrand: „Der Regen hat uns geholfen“
Kehlkopf-OP in Leipzig
Landeschef Doskozil auf dem Heimweg ins Burgenland
Zwei Festnahmen
Österreich und Italien: Goldschmuggel aufgeflogen
Regen und Gewitter
Erst Sonne und 28 Grad, dann kippt das Wetter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf