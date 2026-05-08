Sarah Engels im Glitzer-Nacktanzug auf der Bühne

Zum Glück ist genau dieses Kostüm wieder aufgetaucht! Denn noch vor wenigen Tagen herrschte bei Engels echte Panik: Nach dem Flug nach Wien waren ihre Koffer mit sämtlichen Bühnen-Outfits verschwunden. Die Sängerin befürchtete schon, beim Eurovision Song Contest improvisieren und im Hotel-Bademantel auftreten zu müssen.