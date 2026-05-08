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Erste ESC-Probe

Sarah Engels im Glitzer-Nacktanzug auf der Bühne

Society International
08.05.2026 15:14
Erste ESC-Probe in Wien: Sarah Engels sorgt für Wow-Momente – zum Glück ist dieses Kostüm wieder ...
Erste ESC-Probe in Wien: Sarah Engels sorgt für Wow-Momente – zum Glück ist dieses Kostüm wieder aufgetaucht!(Bild: EBU/Alma Bengtson)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was für ein Hingucker bei der ersten ESC-Probe von Sarah Engels in Wien! Im funkelnden Glitzer-Nacktanzug fegte die Sängerin über die Bühne der Wiener Stadthalle – sexy, selbstbewusst und ganz Eurovision.

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Zum Glück ist genau dieses Kostüm wieder aufgetaucht! Denn noch vor wenigen Tagen herrschte bei Engels echte Panik: Nach dem Flug nach Wien waren ihre Koffer mit sämtlichen Bühnen-Outfits verschwunden. Die Sängerin befürchtete schon, beim Eurovision Song Contest improvisieren und im Hotel-Bademantel auftreten zu müssen.

Jetzt die große Erleichterung – und die Fans bekommen genau die Bilder, auf die sie gehofft hatten!

Sarah Engels bei der ersten Probe auf der ESC-Bühne ...
Sarah Engels bei der ersten Probe auf der ESC-Bühne ...(Bild: EBU/Alma Bengtson)
... in einem Outfit, das besonders von hinten sehr reizvoll ist.
... in einem Outfit, das besonders von hinten sehr reizvoll ist.(Bild: © Alma Bengtson)

„Fire“ und Windmaschine
Mit Glitzersteinchen, schwarzen Leder-Details und hohen Boots legte Sarah Engels bei der ersten Probe einen echten Wow-Auftritt hin. Dazu wehten ihre langen Haare dramatisch in der ESC-Windmaschine!

Passend zu ihrem Song „Fire“ brachte die Sängerin ordentlich Hitze auf die Bühne. Kurz gesagt: Sarah Engels kann ESC! 

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Sarah Engels tritt nicht im Halbfinale an. Als Vertreterin Deutschlands (eines der „Big Four“-Länder) ist sie automatisch für das große Finale am 16. Mai 2026 qualifiziert.

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