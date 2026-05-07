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Große Bestürzung

„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot

Adabei Österreich
07.05.2026 10:36
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.(Bild: Krone KREATIV/www.instagram.com/agenturilonamaurer)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Trauer in der österreichischen TV-Welt: Thomas Maurer, bekannt aus der ATV-Kultsendung „Das Geschäft mit der Liebe“, ist tot. 

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Der langjährige Partnervermittler soll bereits vor wenigen Tagen verstorben sein. Freunde und Wegbegleiter reagierten bestürzt auf die Nachricht.

Besonders emotional verabschiedete sich sein langjähriger Freund Markus Haberl auf Facebook. Zu mehreren gemeinsamen Fotos schrieb er: „Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer habe ich erfahren, dass mein langjähriger Freund Thomas Maurer leider verstorben ist.“

Maurer war vielen Zuschauern als prägende Figur der ATV-Show bekannt. In „Das Geschäft mit der Liebe“ trat er als Leiter der Partnervermittlung „Ilona Maurer“ auf und vermittelte Frauen aus Osteuropa – insbesondere aus Belarus und der Ukraine – an österreichische Männer auf Partnersuche.

Weitere Details zu den Umständen seines Todes wurden zunächst nicht bekannt.

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