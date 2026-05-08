Tödliche Bärenangriffe: Krallenspuren an Leiche

13 Menschen vergangenes Jahr getötet

Im vergangenen Jahr hatte es in Japan außergewöhnlich viele Bärenangriffe gegeben. 13 Menschen wurden nach offiziellen Angaben bei den Angriffen getötet, das war ein neuer Höchststand. Fachleute führen den Anstieg auf die schnell wachsende Bärenpopulation und die zunehmende Entvölkerung ländlicher Gebiete in Japan zurück. Im vergangenen Jahr hatte es in Japans Wäldern zudem wenige Eicheln gegeben, sodass die Bären sich anderswo auf Nahrungssuche machten. Bären drangen bereits in Supermärkte ein und trieben sich in der Nähe von Schulen herum.