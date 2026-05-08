Landeschef Doskozil auf dem Heimweg ins Burgenland

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat die Uni-Klinik Leipzig verlassen. Wie berichtet, wurde ihm Anfang April der Kehlkopf entfernt und durch eine Stimmprothese ersetzt. Doskozil fährt selbst mit dem Auto ins Burgenland zurück.
Via Facebook-Posting meldete sich der Landeshauptmann am Freitagnachmittag zu Wort. „Den Umständen entsprechend fühle ich mich sehr gut, und – was besonders wichtig ist – ich merke jeden Tag Fortschritte“, teilte er mit. Er setzte sich selbst hinters Steuer und werde nachhause fahren.
„Gerade in solchen Zeiten erkennt man, wie wichtig Zusammenhalt, Solidarität und Zuversicht sind“, bedankte sich Dokoszil. Das, was das Burgenland im Kern ausmachen würde, und ihn viele Menschen in den vergangenen Wochen hätten spüren lassen. Einen besonderen Dank richtete er auch an seine Frau Julia, die eine unglaubliche Stütze für ihn sei.
Gerade in solchen Zeiten erkennt man, wie wichtig Zusammenhalt, Solidarität und Zuversicht sind.
Hans Peter Doskozil
Will sich bewusst Zeit für Genesung nehmen
„Und auch wenn Geduld noch nie meine größte Stärke war, höre ich diesmal konsequent auf die Ärzte und nehme mir bewusst die Zeit, die es jetzt braucht“, versprach der Landeshauptmann weiters. Alles, was sich digital erledigen lasse, erledige er selbst. Bereits eingeübte Abläufe mit dem Regierungsteam und seinen Mitarbeitern würden reibungslos funktionieren.
„Ein bisschen Geduld braucht es noch“
Vielleicht schärfe so eine Phase auch den Blick auf das Wesentliche, meinte der Landeshauptmann: „Verantwortung übernehmen, auf das Wichtige konzentrieren, nach vorn schauen – und nicht stehen bleiben und lamentieren.“
Das gelte nicht nur für seinen Genesungsverlauf, sondern auch für die Politik. Er freue sich bereits wieder, mit den Bürgern sprechen zu können. „Und für alle, die sich fragen, wie das dann klingen wird: Ein bisschen Geduld braucht es noch“, so Doskozil abschließend.
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