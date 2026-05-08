Landeschef Doskozil auf dem Heimweg ins Burgenland

Will sich bewusst Zeit für Genesung nehmen

„Und auch wenn Geduld noch nie meine größte Stärke war, höre ich diesmal konsequent auf die Ärzte und nehme mir bewusst die Zeit, die es jetzt braucht“, versprach der Landeshauptmann weiters. Alles, was sich digital erledigen lasse, erledige er selbst. Bereits eingeübte Abläufe mit dem Regierungsteam und seinen Mitarbeitern würden reibungslos funktionieren.