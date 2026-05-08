Cosmó ließ auf Bühne erstmals „inneres Tier“ los

Man habe mehrere Konzepte gewälzt, wird Cosmó zitiert. Federführend an der nun in Umsetzung befindlichen Inszenierung seines „Tanzscheins“ ist das „Creative-Team“ um Dan Shipton und Ross Nicholson beteiligt. Der Auftritt soll „energiegeladenes Club-Feeling“ vermitteln und „prägende Tanzepochen zum Leben“ erwecken, „um sie unter dem blauen Stern der neuen Ära zu vereinen“. Das alles nun auf der großen Bühne zum Leben zu erwecken, löse bei Cosmó ein „Wow, das haben wir geschaffen“-Gefühl aus: „Ich freue mich darauf, das nächste Woche Europa und der ganzen Welt zu zeigen.“ Der erste öffentlich verfolgbare Auftritt ist jener im zweiten Halbfinale am 14. Mai, wo Cosmó außer Konkurrenz Stage-Luft schnuppern wird können, bis es dann am 16. Mai im „Grand Final“ ernst wird.