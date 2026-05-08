Großes Chaos droht! Bangen um Vierschanzentournee?

Hinter den Kulissen der traditionsreichen Vierschanzentournee tobt wohl ein Streit ums Geld. Zwischen dem Deutschen Skiverband (DSV) und Garmisch-Partenkirchen, dem Austragungsort des Neujahrsspringens, herrscht dicke Luft. Damit könnte sogar die Zukunft der Tournee in Gefahr geraten.
Wie die „Bild“ berichtet, soll Garmisch mehr Geld für die Austragung des Springens verlangen. Demnach habe es seit zwanzig Jahren keine Zahlungsanpassung mehr gegeben. Nun möchte der Standort des Neujahrsspringens offenbar rund 30 Prozent mehr.
Die Gespräche laufen zwar weiterhin, eine Einigung konnte aber weiter nicht gefunden werden. Deshalb wird Garmisch derzeit auch nicht als Austragungsort für die kommende Saison gelistet.
Neuer Ort und neuer Name?
Skisprung-Fans droht ein Horror-Szenario, falls es zu keiner Einigung kommt. Denn dann müsste ein anderer Ort für das Neujahrsspringen gefunden werden. Dazu kursieren hinter den Kulissen zwei Szenarien. Entweder Oberstdorf bekommt gleich zwei Bewerbe, oder Klingenthal (in der Nähe gelegen) wird als neuer Ort aufgenommen.
Eine Aufnahme von Klingenthal hätte auch Folgen für den Namen der Veranstaltung. Denn die Vierschanzentournee ist eine geschützte und eingetragene Marke. Mit einem anderen Veranstaltungsort müsste sich auch der Name der Tournee deshalb ändern.
Ein Szenario, das man unbedingt vermeiden möchte. „Es sind noch einige rechtliche und inhaltliche Dinge zu klären. Wir gehen davon aus, eine gemeinsame Lösung zu finden“, zeigt sich DSV-Geschäftsführer Stefan Schwarzbach gegenüber der „Bild“ optimistisch. Mal sehen, ob man die Zukunft der Tournee bald sichern kann.
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