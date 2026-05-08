Großes Chaos droht! Bangen um Vierschanzentournee?

Ein Szenario, das man unbedingt vermeiden möchte. „Es sind noch einige rechtliche und inhaltliche Dinge zu klären. Wir gehen davon aus, eine gemeinsame Lösung zu finden“, zeigt sich DSV-Geschäftsführer Stefan Schwarzbach gegenüber der „Bild“ optimistisch. Mal sehen, ob man die Zukunft der Tournee bald sichern kann.