Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deutsche berichten:

Großes Chaos droht! Bangen um Vierschanzentournee?

Ski Nordisch
08.05.2026 15:33
Gerät die traditionelle Vierschanzentournee in Gefahr?
Gerät die traditionelle Vierschanzentournee in Gefahr?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hinter den Kulissen der traditionsreichen Vierschanzentournee tobt wohl ein Streit ums Geld. Zwischen dem Deutschen Skiverband (DSV) und Garmisch-Partenkirchen, dem Austragungsort des Neujahrsspringens, herrscht dicke Luft. Damit könnte sogar die Zukunft der Tournee in Gefahr geraten. 

0 Kommentare

Wie die „Bild“ berichtet, soll Garmisch mehr Geld für die Austragung des Springens verlangen. Demnach habe es seit zwanzig Jahren keine Zahlungsanpassung mehr gegeben. Nun möchte der Standort des Neujahrsspringens offenbar rund 30 Prozent mehr. 

Lesen Sie auch:
Nach der Installation des Flutlichtes am Innsbrucker Bergisel kann auch der dortige Bewerb ...
Auch dank Flutlicht
Änderungen im Skisprung-Plan und Tournee-Premieren
08.05.2026

Die Gespräche laufen zwar weiterhin, eine Einigung konnte aber weiter nicht gefunden werden. Deshalb wird Garmisch derzeit auch nicht als Austragungsort für die kommende Saison gelistet. 

Neuer Ort und neuer Name?
Skisprung-Fans droht ein Horror-Szenario, falls es zu keiner Einigung kommt. Denn dann müsste ein anderer Ort für das Neujahrsspringen gefunden werden. Dazu kursieren hinter den Kulissen zwei Szenarien. Entweder Oberstdorf bekommt gleich zwei Bewerbe, oder Klingenthal (in der Nähe gelegen) wird als neuer Ort aufgenommen. 

Eine Aufnahme von Klingenthal hätte auch Folgen für den Namen der Veranstaltung. Denn die Vierschanzentournee ist eine geschützte und eingetragene Marke. Mit einem anderen Veranstaltungsort müsste sich auch der Name der Tournee deshalb ändern. 

Lesen Sie auch:
Für Stefan Horngacher kehrt wohl weiterhin keine Ruhe ein. 
Überraschende Rolle
Job fix, aber Skisprung-Chaos um Horngacher bleibt
05.05.2026

Ein Szenario, das man unbedingt vermeiden möchte. „Es sind noch einige rechtliche und inhaltliche Dinge zu klären. Wir gehen davon aus, eine gemeinsame Lösung zu finden“, zeigt sich DSV-Geschäftsführer Stefan Schwarzbach gegenüber der „Bild“ optimistisch. Mal sehen, ob man die Zukunft der Tournee bald sichern kann. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Nordisch
08.05.2026 15:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
254.477 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
235.602 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
94.446 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1281 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
939 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
507 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Mehr Ski Nordisch
Deutsche berichten:
Großes Chaos droht! Bangen um Vierschanzentournee?
Auch dank Flutlicht
Änderungen im Skisprung-Plan und Tournee-Premieren
Überraschende Rolle
Job fix, aber Skisprung-Chaos um Horngacher bleibt
Entscheidung gefallen
Einige Änderungen! ÖSV gibt Kaderlisten bekannt
Skispringer betroffen
Prämien-Chaos: Frust und Ärger bei Olympia-Helden

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf