Rat an Bayern: Kroos reagiert auf Poker um Laimer

Dabei sollen vor allem unterschiedliche Gehaltsvorstellungen der Knackpunkt sein. Während Sportvorstand Max Eberl noch recht diplomatisch agierte, feuerte Klub-Patron Uli Hoeneß zuletzt eine klare Spitze gegen Laimer ab. Nach einem Lob für den Österreicher ergänzte er: „Aber er ist eben nicht Maradona.“ Die Aussage ist klar: Laimer soll seine Gehaltsvorstellungen überdenken und sich nicht überschätzen.