Rat an Bayern: Kroos reagiert auf Poker um Laimer

Ex-Bayern- und Real-Star Toni Kroos hat sich zum Vertragspoker um Konrad Laimer geäußert. Dabei hat er den Münchner dazu geraten, sich nicht auf ein paar Euro zu versteifen. Der ehemalige DFB-Nationalspieler kennt die Situation immerhin aus eigener Erfahrung.
„Er ist wichtig für die Mannschaft. Er hat seine Wichtigkeit unter Beweis gestellt. Und das darf man bei Spielern nicht unterschätzen, die keine 40 Tore machen, auch denen ’nen Euro zu bezahlen“, bricht Kroos in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ eine Lanze für Laimer.
Allerdings stellt der ehemalige Profi-Kicker, dass er selbst keine Hintergründe zum Vertragspoker habe. „Ich weiß aber nicht, was gefordert wird“, stellt Kroos klar. Er selbst war einst von den Bayern zu Real Madrid gewechselt. Ein Transfer, der viele Bayern-Fans heute noch schmerzt.
Heftige Debatten und Hoeneß-Sager
Um ÖFB-Legionär Laimer sind zuletzt heftige Debatten entstanden. Der Vertrag des Außenverteidigers läuft im Sommer 2027 aus. Die Verhandlungen über eine vorzeitige Verlängerung haben sich schwieriger gestaltet, als von den Bayern zuvor erhofft.
Dabei sollen vor allem unterschiedliche Gehaltsvorstellungen der Knackpunkt sein. Während Sportvorstand Max Eberl noch recht diplomatisch agierte, feuerte Klub-Patron Uli Hoeneß zuletzt eine klare Spitze gegen Laimer ab. Nach einem Lob für den Österreicher ergänzte er: „Aber er ist eben nicht Maradona.“ Die Aussage ist klar: Laimer soll seine Gehaltsvorstellungen überdenken und sich nicht überschätzen.
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