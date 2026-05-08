„A**loch!“ Heftige Kritik von Ex-Salzburg-Trainer

In dieser Saison stand Kone in 32 von 33 Spielen in der Serie A in der Startelf. „Er hat eine unglaublich wichtige Rolle und spielte eine hervorragende Saison. Man muss sich nur ansehen, welche Fortschritte er trotz der Schwierigkeiten gemacht hat“, schwärmt Marsch und legt nochmal gegen De Zerbi nach: „Er fand ein neues Umfeld, und seht ihn euch heute an, wie er aufblüht. Ich wiederhole: De Zerbi hat sich ihm gegenüber wie ein richtiges Arschloch verhalten.“