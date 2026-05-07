Spektakulärer Gebirgspass öffnet nach Wintersperre

Schneemassen rissen Leitschiene mit

Im Vorjahr konnte das Hahntennjoch bereits am 25. April geöffnet werden – dies ging sich heuer nicht ganz aus. Doch das Warten hat bald ein Ende. Am kommenden Montag, 11. Mai, um 16 Uhr, werde die hochalpine Verbindung zwischen dem Bezirk Imst und dem Außerferner Lechtal wieder für den Verkehr freigegeben. Im Bereich des Straßenabschnitts, auf dem die Leitschiene durch eine Lawine beschädigt bzw. mitgerissen wurde, werde der Verkehr bis auf Weiteres einspurig durch eine Ampelregelung fließen.