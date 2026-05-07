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1100 Arbeitsstunden

Spektakulärer Gebirgspass öffnet nach Wintersperre

Tirol
07.05.2026 13:13
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Nach wochenlangen Schnee- und Felsräumarbeiten kann die Wintersperre am Hahntennjoch demnächst wieder aufgehoben werden. Die spektakuläre Gebirgspassstraße, die die Tiroler Bezirke Imst und Reutte verbindet, wird am kommenden Montag für den Verkehr freigegeben. Um die Strecke auf Vordermann zu bringen, waren zuletzt rund 1100 Arbeitsstunden nötig.

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Seit März standen Mitarbeiter der Straßenmeisterei Zams gemeinsam mit weiteren Fachfirmen mit schweren Geräten im Einsatz. Insgesamt wurden rund 1100 Arbeitsstunden seitens der Straßenmeisterei aufgewendet, um die L 246 Hahntennjochstraße wieder in einen sicheren Zustand zu bringen. Allein auf die Felsräumarbeiten entfielen dabei rund 430 Stunden, hieß es.

Große Lawinengefahr im Winter
Jahr für Jahr wird im Frühling mit Hochdruck daran gearbeitet, den spektakulären Gebirgspass so schnell wie möglich wieder befahrbar zu machen. Voraussetzung für den Start der Arbeiten sei jedoch immer die Freigabe durch die Lawinenkommissionen – Sicherheit gehe in jedem Fall vor, heißt es vom Land Tirol. Während der Wintermonate muss die Strecke aufgrund der erhöhten Lawinengefahr stets geschlossen bleiben. 

Schneemassen rissen Leitschiene mit
Im Vorjahr konnte das Hahntennjoch bereits am 25. April geöffnet werden – dies ging sich heuer nicht ganz aus. Doch das Warten hat bald ein Ende. Am kommenden Montag, 11. Mai, um 16 Uhr, werde die hochalpine Verbindung zwischen dem Bezirk Imst und dem Außerferner Lechtal wieder für den Verkehr freigegeben. Im Bereich des Straßenabschnitts, auf dem die Leitschiene durch eine Lawine beschädigt bzw. mitgerissen wurde, werde der Verkehr bis auf Weiteres einspurig durch eine Ampelregelung fließen.

Zitat Icon

Die Sicherheit steht für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer stets an oberster Stelle.

Hartmut Neurauter von der Straßenmeisterei Zams

Bild: Land Tirol/Schallhart

„Großes Engagement und viel Einsatz“
„In den vergangenen Wochen wurde entlang der Hahntennjochstraße mit großem Engagement und viel Einsatz gearbeitet, um die Strecke nach der Wintersperre wieder sicher befahrbar zu machen. Von aufwendigen Schneeräumungen über Felsräumungen bis hin zu wichtigen Sanierungsarbeiten an beschädigten Mauern, Rückhaltesystemen und Weiderosten, steht die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer stets an oberster Stelle. Auch die aktuelle Lawinensituation wurde laufend und mit höchster Sorgfalt bewertet“, schildert Hartmut Neurauter von der Straßenmeisterei Zams.

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