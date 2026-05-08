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„Mehrere Täter“

Geiselnahme in Bank: Großeinsatz der Polizei läuft

Ausland
08.05.2026 11:47
(Bild: JORG GREUEL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In einer Bank im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz ist es am Freitagvormittag zu einer Geiselnahme gekommen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

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In der Kleinstadt Sinzig haben mehrere Täter Geiseln in einer Filiale der Volksbank genommen. Bei einer Geisel handle es sich um den Fahrer eines Geldtransporters, teilte die Polizei mit. „Die Lage ist derzeit statisch.“

Die Einsatzkräfte seien mit einem Großaufgebot im Einsatz. Demnach laufen umfangreiche Maßnahmen. In der Stadt gibt es größere Absperrmaßnahmen.

Für Bürger, die sich außerhalb der Absperrung befinden, bestehe zum derzeitigen Stand keine Gefahr, hieß es. Die Polizei wurde um 9 Uhr über den Vorfall informiert.

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