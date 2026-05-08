Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Urschöne Bedeutung!

George, Charlotte und Louis taufen Känguru „Cwtch“

Royals
08.05.2026 14:07
George, Charlotte und Louis taufen Baby-Känguru im Australia Zoo – plant die Wales-Familie jetzt ...
George, Charlotte und Louis taufen Baby-Känguru im Australia Zoo – plant die Wales-Familie jetzt sogar eine Australien-Reise?(Bild: Krone KREATIV/AP/Alberto Pezzali, www.instagram.com/robertirwinphotography)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Tierisch niedliche Nachricht aus Australien: Die Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate durften einem Baby-Känguru im berühmten Australia Zoo einen ganz besonderen Namen geben.

0 Kommentare

Wie Prinz Williams guter Freund Robert Irwin auf Instagram bekanntgab, halfen Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis bei der Namenswahl für das neue Eastern-Grey-Känguru-Baby mit.

Die royale Entscheidung fiel auf: „Cwtch“ (ausgesprochen „Kutsch“).

Mehr als eine Umarmung
Das Wort stammt aus dem Walisischen und steht für eine sehr enge, liebevolle Umarmung, die Geborgenheit, Sicherheit und Wärme gibt – oft übersetzt als ein „liebevoller Kuss/Kuscheln, der einen sicheren Ort schafft“.

Zugleich ist das Walisische eine liebevolle Anspielung auf die Titel von William und Kate als Prinz und Prinzessin von Wales.

Robert Irwin begeistert: „Der perfekte Name“
Tier-Star Robert Irwin zeigte sich völlig begeistert von der Wahl der Royal-Kids. In einem Instagram-Video schwärmte der 22-Jährige: „Das ist der absolut perfekte Name für dieses kleine Joey.“

Besonders passend: Kleine Kängurus verbringen die erste Zeit eng gekuschelt im Beutel ihrer Mutter – eben ganz im Sinne von „Cwtch“.

Auch Roberts Mutter Terri Irwin reagierte gerührt und kommentierte den Beitrag mit den Worten: „So special.“

Lesen Sie auch:
Das Foto, mit dem Kate und William ihrer Tochter Charlotte zum elften Geburtstag gratuliert ...
Alter Freund verrät:
Warum Charlotte-Pics für Harry Stich ins Herz sind
08.05.2026
Echter Wirbelwind!
Louis zeigt sich mit Kratzer auf Geburtstagsfoto
23.04.2026

Plant die Wales-Familie jetzt eine Australien-Reise?
Royal-Fans fragen sich jetzt natürlich: Ist die süße Känguru-Aktion vielleicht mehr als nur ein netter PR-Moment?

Denn die enge Zusammenarbeit mit dem Australia Zoo heizt bereits Spekulationen an, ob Prinz William und seine Frau womöglich eine Reise nach Australien planen könnten – gemeinsam mit allen ihren Kindern. Prinz George begleitete seine Eltern 2014 als Baby nach Down Under und sorgte dort für viel Begeisterung!

Prinz William und Prinzessin Kate zeigen Baby-Prinz George einen Dilby.
Prinz William und Prinzessin Kate zeigen Baby-Prinz George einen Dilby.(Bild: APA/AFP)

Ein offizieller Besuch wäre jedenfalls keine Überraschung: Australien gilt seit Jahrzehnten als eines der wichtigsten Commonwealth-Länder für die britischen Royals. Außerdem begeistern sich George, Charlotte und Louis zunehmend für Tiere und Naturschutz – Themen, für die auch die Irwin-Familie weltweit bekannt ist.

Besonders spannend: Der persönliche Bezug zum Australia Zoo könnte perfekt zu einer künftigen Familienreise passen.Ein Besuch bei Baby-Känguru „Cwtch“ würde weltweit garantiert für Schlagzeilen sorgen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
08.05.2026 14:07
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Prinz William
Australien
Instagram
MutterFamilie
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
247.636 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
234.398 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
93.173 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1281 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
938 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
732 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Mehr Royals
Urschöne Bedeutung!
George, Charlotte und Louis taufen Känguru „Cwtch“
Royaler Baby‑Alarm
Ultraschallbild wirbelt Thronfolge durcheinander
Alter Freund verrät:
Warum Charlotte-Pics für Harry Stich ins Herz sind
Attacke in Sandringham
Ex-Prinz Andrew von Mann mit Sturmhaube bedroht!
Millionen-Einkünfte
So viel Einkommenssteuer zahlt Prinz William
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf