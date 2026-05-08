George, Charlotte und Louis taufen Känguru „Cwtch“

Tierisch niedliche Nachricht aus Australien: Die Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate durften einem Baby-Känguru im berühmten Australia Zoo einen ganz besonderen Namen geben.
Wie Prinz Williams guter Freund Robert Irwin auf Instagram bekanntgab, halfen Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis bei der Namenswahl für das neue Eastern-Grey-Känguru-Baby mit.
Die royale Entscheidung fiel auf: „Cwtch“ (ausgesprochen „Kutsch“).
Mehr als eine Umarmung
Das Wort stammt aus dem Walisischen und steht für eine sehr enge, liebevolle Umarmung, die Geborgenheit, Sicherheit und Wärme gibt – oft übersetzt als ein „liebevoller Kuss/Kuscheln, der einen sicheren Ort schafft“.
Zugleich ist das Walisische eine liebevolle Anspielung auf die Titel von William und Kate als Prinz und Prinzessin von Wales.
Robert Irwin begeistert: „Der perfekte Name“
Tier-Star Robert Irwin zeigte sich völlig begeistert von der Wahl der Royal-Kids. In einem Instagram-Video schwärmte der 22-Jährige: „Das ist der absolut perfekte Name für dieses kleine Joey.“
Besonders passend: Kleine Kängurus verbringen die erste Zeit eng gekuschelt im Beutel ihrer Mutter – eben ganz im Sinne von „Cwtch“.
Auch Roberts Mutter Terri Irwin reagierte gerührt und kommentierte den Beitrag mit den Worten: „So special.“
Plant die Wales-Familie jetzt eine Australien-Reise?
Royal-Fans fragen sich jetzt natürlich: Ist die süße Känguru-Aktion vielleicht mehr als nur ein netter PR-Moment?
Denn die enge Zusammenarbeit mit dem Australia Zoo heizt bereits Spekulationen an, ob Prinz William und seine Frau womöglich eine Reise nach Australien planen könnten – gemeinsam mit allen ihren Kindern. Prinz George begleitete seine Eltern 2014 als Baby nach Down Under und sorgte dort für viel Begeisterung!
Ein offizieller Besuch wäre jedenfalls keine Überraschung: Australien gilt seit Jahrzehnten als eines der wichtigsten Commonwealth-Länder für die britischen Royals. Außerdem begeistern sich George, Charlotte und Louis zunehmend für Tiere und Naturschutz – Themen, für die auch die Irwin-Familie weltweit bekannt ist.
Besonders spannend: Der persönliche Bezug zum Australia Zoo könnte perfekt zu einer künftigen Familienreise passen.Ein Besuch bei Baby-Känguru „Cwtch“ würde weltweit garantiert für Schlagzeilen sorgen.
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