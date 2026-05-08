George, Charlotte und Louis taufen Känguru „Cwtch“

Mehr als eine Umarmung

Das Wort stammt aus dem Walisischen und steht für eine sehr enge, liebevolle Umarmung, die Geborgenheit, Sicherheit und Wärme gibt – oft übersetzt als ein „liebevoller Kuss/Kuscheln, der einen sicheren Ort schafft“.

Zugleich ist das Walisische eine liebevolle Anspielung auf die Titel von William und Kate als Prinz und Prinzessin von Wales.