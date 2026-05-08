Edmund: „Da merkt man gleich, ob’s rollt“

Edmund sezieren Gefühle im österreichischen Dialekt – in gnadenlos ehrlichen Balladen zu Pop- und Rocksounds. Im Juni bringen sie ihr neues Album „Legende“ im Linzer Posthof live auf die Bühne. Fresher, mit Gold ausgezeichneter Austropop!
Roman Messner und Markus Kadensky schreiben wunderschöne zweistimmige Dialektballaden aus dem Bauch heraus. Als Band Edmund – benannt nach dem legendären „Mundl“ aus dem TV – vereinen sie das Beste aus bewährtem Austropop mit aktuellem Songwriting und mischen es mit einer guten Portion Gegenwart.
Ihre Songs erzählen von kaputten Beziehungen, falschen Entscheidungen und der verdammt schweren Kunst, loszulassen. Edmund beschönigen nichts, sie singen es heraus – so lange, bis es mitten ins Herz trifft.
Zum Konzert im Linzer Posthof (Freitag, 5. Juni) bringen sie ihr neues Album „Legende“ mit, mit Songs wie „Auf heit“ und „Ois Freind wirst bleibm“. „Diese Songs haben wir noch nie live gespielt“, verraten sie im „Krone“-Talk.
„Aber wir proben gerade, und die Lieder fühlen sich voll richtig im Set an. Da merkt man gleich, ob‘s rollt – und das tut es!“ Ihre größten Hits wie „Freindschoft“ und „Leiwand“ werden im Posthof nicht fehlen: „Wenn wir mit den Fans von der ersten bis zur letzten Zeile lautstark gemeinsam singen – das ist Gänsehaut durch und durch und für alle ein sehr verbindender Moment.“
Übrigens: Ihre Songs wurden 90-Millionen-mal auf Spotify angehört; 35 Millionen Views der Musikvideos auf Youtube.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.