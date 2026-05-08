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Live im Posthof

Edmund: „Da merkt man gleich, ob’s rollt“

Oberösterreich
08.05.2026 15:00
(Bild: Lukas Rauch)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Edmund sezieren Gefühle im österreichischen Dialekt – in gnadenlos ehrlichen Balladen zu Pop- und Rocksounds. Im Juni bringen sie ihr neues Album „Legende“ im Linzer Posthof live auf die Bühne. Fresher, mit Gold ausgezeichneter Austropop!

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Roman Messner und Markus Kadensky schreiben wunderschöne zweistimmige Dialektballaden aus dem Bauch heraus. Als Band Edmund – benannt nach dem legendären „Mundl“ aus dem TV – vereinen sie das Beste aus bewährtem Austropop mit aktuellem Songwriting und mischen es mit einer guten Portion Gegenwart.

Ihre Songs erzählen von kaputten Beziehungen, falschen Entscheidungen und der verdammt schweren Kunst, loszulassen. Edmund beschönigen nichts, sie singen es heraus – so lange, bis es mitten ins Herz trifft.

Zum Konzert im Linzer Posthof (Freitag, 5. Juni) bringen sie ihr neues Album „Legende“ mit, mit Songs wie „Auf heit“ und „Ois Freind wirst bleibm“. „Diese Songs haben wir noch nie live gespielt“, verraten sie im „Krone“-Talk.

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„Aber wir proben gerade, und die Lieder fühlen sich voll richtig im Set an. Da merkt man gleich, ob‘s rollt – und das tut es!“ Ihre größten Hits wie „Freindschoft“ und „Leiwand“ werden im Posthof nicht fehlen: „Wenn wir mit den Fans von der ersten bis zur letzten Zeile lautstark gemeinsam singen – das ist Gänsehaut durch und durch und für alle ein sehr verbindender Moment.“

Übrigens: Ihre Songs wurden 90-Millionen-mal auf Spotify angehört; 35 Millionen Views der Musikvideos auf Youtube.

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