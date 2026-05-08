Edmund: „Da merkt man gleich, ob’s rollt“

„Aber wir proben gerade, und die Lieder fühlen sich voll richtig im Set an. Da merkt man gleich, ob‘s rollt – und das tut es!“ Ihre größten Hits wie „Freindschoft“ und „Leiwand“ werden im Posthof nicht fehlen: „Wenn wir mit den Fans von der ersten bis zur letzten Zeile lautstark gemeinsam singen – das ist Gänsehaut durch und durch und für alle ein sehr verbindender Moment.“