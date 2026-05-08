Großer Waldbrand: „Der Regen hat uns geholfen“

Niederschläge unterschiedlich verteilt

Für die Natur und die Landwirtschaft brachte der Regen zwar kurzes Aufatmen, war aber in Summe wohl nur ein Tropfen auf den heißen Stein. „Weil die Böden schon so ausgetrocknet sind, ist das meiste Wasser oberflächlich abgeflossen und steht der Vegetation erst nicht zur Verfügung“, sagt GeoSphere-Meteorologe Martin Kulmer. Auch waren die Niederschläge sehr ungleich verteilt. Während es im oberen Feistritztal oder im Mürztal zwischen 20 und 30 Liter geregnet hat – in Gasen waren es sogar an die 50 Liter -, fielen in Teilen des Südens und Südwestens des Landes nur einige Tropfen.