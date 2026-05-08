Neue Infektionsspur des Hantavirus nach Osteuropa

Erster Fall in Israel – Infektion offenbar in Osteuropa erfolgt

Neu hinzu kommt ein bestätigter Hantavirus-Fall in Israel. Wie die „Jerusalem Post“ unter Berufung auf einen Bericht schreibt, wurde dort erstmals eine Infektion mit dem Virus diagnostiziert. Der Patient habe sich demnach vermutlich während eines Aufenthalts in Osteuropa vor mehreren Monaten infiziert. Nach dem Auftreten von Symptomen habe er medizinische Hilfe gesucht.