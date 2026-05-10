Odyssee hat ein Ende
Hantavirus: Passagiere dürfen das Schiff verlassen
Auf der Insel Teneriffa wurde am Sonntag die Ankunft des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen niederländischen Kreuzfahrtschiffs „Hondius“ erwartet. Noch vor 8 Uhr morgens wurden die Passagiere eingehend medizinisch untersucht und auf Krankheitssymptome überprüft. In den nächsten Stunden sollen sie in ihre Heimatländer zurückgebracht werden.
Das Risiko für die Menschen auf der Insel sei gering, zumal auf der „Hondius“ kein neuer Verdachtsfall aufgetreten sei, hatte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, die Bevölkerung beruhigt (siehe X-Beitrag unten).
„Kein neues Covid!“
Dort waren in den vergangenen Tagen erhebliche Bedenken gegen die Ankunft des Schiffs laut geworden. „Das ist nicht ein neues Covid“, versicherte er.
Versiegelte Fahrzeuge, kein Kontakt
Alle Passagiere werden am Industriehafen mit kleinen Booten an Land gebracht, in versiegelten Fahrzeugen über einen vollständig abgesperrten Korridor eskortiert und direkt auf das Rollfeld zu ihren Fliegern gebracht. Nach und nach sollen sie so direkt in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden.
Als Erste von Bord dürfen 14 Spanier, die zum nahen Flughafen Teneriffa Süd gebracht werden sollen, von wo sie mit einer Militärmaschine nach Madrid abheben. Dort sollen sie in einem Krankenhaus in Quarantäne gehen.
Leichnam noch an Bord
Die bis auf die 30-köpfige Besatzung verlassene „Hondius“ soll in den Niederlanden desinfiziert werden. Die Leiche einer an Bord während der Kreuzfahrt gestorbenen Deutschen werde nicht auf Teneriffa an Land gebracht.
Aktuelle Bilder der „MS Hondius“:
Die Heimreise der europäischen Passagiere und Besatzungsmitglieder ist nach Angaben des spanischen Innenministers gesichert. Es wurden eigene Flüge nach Frankreich, Deutschland, Belgien, Irland und in die Niederlande gebucht.
Drei Erkrankte bisher gestorben
Bei dem Ausbruch waren nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) acht Menschen erkrankt, sechs davon nachweislich an dem Hantavirus. Drei der Erkrankten starben. Die europäische Gesundheitsbehörde stufte am späten Samstagabend vorsorglich alle Passagiere als Hochrisikokontakte ein. Für die Allgemeinheit schätzt die WHO das Risiko als gering ein, für die Menschen an Bord jedoch als moderat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.