Achtung! Auch beide Trainer sind im Fadenkreuz

„Wie ich privat bin, werdet ihr mich nicht erleben. Ich vergleiche es mit dem Boxenfunk in der Formel 1, auch unser Sport wird sich immer wieder in Bereiche bewegen, um den Fans dieses Erlebnis näherzubringen“, weiß Austria-Trainer Stephan Helm. Der sich am Sonntag im Allianz-Stadion im Derby, wie Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup, freiwillig ins Fadenkreuz begibt, während des Spiels mit einem Mikrofon ausgestattet wird, ihre Anweisungen, Emotionen werden für die TV-Zuschauer auf Sky hör- und sichtbar sein.