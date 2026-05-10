Achtung! Auch beide Trainer sind im Fadenkreuz

Rapids Johannes Hoff Thorup sowie Austrias Stephan Helm werden am Sonntag (17) im 350. Wiener Derby verfolgt und abgehört. Die TV-Zuschauer erleben ihre Emotionen hautnah mit. Ein Veto kann im „Notfall“ eingelegt werden.
„Wie ich privat bin, werdet ihr mich nicht erleben. Ich vergleiche es mit dem Boxenfunk in der Formel 1, auch unser Sport wird sich immer wieder in Bereiche bewegen, um den Fans dieses Erlebnis näherzubringen“, weiß Austria-Trainer Stephan Helm. Der sich am Sonntag im Allianz-Stadion im Derby, wie Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup, freiwillig ins Fadenkreuz begibt, während des Spiels mit einem Mikrofon ausgestattet wird, ihre Anweisungen, Emotionen werden für die TV-Zuschauer auf Sky hör- und sichtbar sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.