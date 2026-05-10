Filmfestival Cannes ist bereit für die Stars

Der rote Teppich ist schon bereit für die Ankunft der Stars ab dem kommenden Dienstag, wenn das Filmfestival in Cannes eröffnet wird. Fix zugesagt haben schon einige Größen, allen voran Barbra Streisand und „Herr der Ringe“-Regisseur Peter Jackson, denn die beiden werden mit einer Ehrenpalme ausgezeichnet. Glamour mitbringen werden auch Scarlett Johansson und Adam Driver, deren Mafia-Film „Paper Tiger“ kürzlich noch rasch zum Line-up hinzugefügt worden war, oder „Bohemian Rhapsody“-Star Rami Malek, der mit seinem Drama „The Man I Love“ im Wettbewerb um die Goldene Palme steht.