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Filmfestival Cannes ist bereit für die Stars

Unterhaltung
10.05.2026 07:23
„Heimsuchung“ mit Lars Eidinger.
„Heimsuchung“ mit Lars Eidinger.(Bild: STUDIOCANAL/Ziegler Film)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Das Filmfestival Cannes steht in den Startlöchern: Die „Krone“ weiß, wer heuer Hollywood-Glamour mitbringt – und welche Rolle das Austrokino spielt! Schon kommenden Dienstag fällt der Startschuss.

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Der rote Teppich ist schon bereit für die Ankunft der Stars ab dem kommenden Dienstag, wenn das Filmfestival in Cannes eröffnet wird. Fix zugesagt haben schon einige Größen, allen voran Barbra Streisand und „Herr der Ringe“-Regisseur Peter Jackson, denn die beiden werden mit einer Ehrenpalme ausgezeichnet. Glamour mitbringen werden auch Scarlett Johansson und Adam Driver, deren Mafia-Film „Paper Tiger“ kürzlich noch rasch zum Line-up hinzugefügt worden war, oder „Bohemian Rhapsody“-Star Rami Malek, der mit seinem Drama „The Man I Love“ im Wettbewerb um die Goldene Palme steht.

„Gentle Monster“ ist Österreichs Titel im Bewerb in Cannes.
„Gentle Monster“ ist Österreichs Titel im Bewerb in Cannes.(Bild: Film AG / Frédéric Batier)

Mit Spannung erwartet wird auch die Premiere von „Diamond“ von Andy Garcia – zum illustren Cast gehören nämlich Brendan Fraser, Bill Murray, Dustin Hoffman und Vicky Krieps. Für die Komödie „Full Phil“ (Quentin Dupieux) werden Kristen Stewart und Woody Harrelson in Cannes erwartet. Und „Marvel“-Star Sebastian Stan wird an der Seite von „Sentimental Value“-Liebling Renate Reinsve im mit Spannung erwarteten Drama „Fjord“ von Cristian Mungiu zu sehen sein. Wem das noch zu wenig große Namen sind: Auch Penélope Cruz, Glenn Close, Demi Moore, Stellan Skarsgård und John Travolta (mit erster Regiearbeit) kommen.

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Stark vertreten ist heuer das österreichische Kino: Marie Kreutzers neues Werk „Gentle Monster“ mit Léa Seydoux und Catherine Deneuve sowie Neo-„Tatort“-Kommissar Laurence Rupp ist im Wettbewerb vertreten. Weiters zeigt Sandra Wollner ihren dritten Spielfilm „Everytime“ mit Birgit Minichmayr. Zwei deutsche Stars zeigen in Cannes ebenso auf: Sandra Hüller in „Vaterland“ und Lars Eidinger gleich doppelt in „Moulin“ als Gestapo-Chef und in der Jahrhundert-Chronik „Heimsuchung“ .

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