„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“

Es ist der mit Spannung erwartete Prozess des Jahres. Der Gerichtssaal ist bis auf den letzten Platz gefüllt – so groß ist der Andrang. Aktuell sitzt Wolfgang W. im Landesgericht Salzburg. Ein Geschworenengericht soll über das Schicksal des 66-jährigen Salzburgers entscheiden. War es Mord? Oder war es Notwehr?