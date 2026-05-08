Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Todesschütze bedauert:

„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“

Salzburg
08.05.2026 10:33
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Nikolaus Klinger
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Nikolaus Klinger und Jakob Hilzensauer

Aktuell läuft im Landesgericht Salzburg der Mordprozess gegen den Salzburger Wolfgang W.! Dieser erwischte im September einen Einbrecher auf frischer Tat. Er holte seine Waffe und erschoss den Mann. Während die Anklage Wolfgang W. vorwirft, sich in seinen Aussagen zu widersprechen, beteuert Verteidiger Kurt Jelinek, dass der Angeklagte „ein braver Mensch“ sei ...

0 Kommentare

Es ist der mit Spannung erwartete Prozess des Jahres. Der Gerichtssaal ist bis auf den letzten Platz gefüllt – so groß ist der Andrang. Aktuell sitzt Wolfgang W. im Landesgericht Salzburg. Ein Geschworenengericht soll über das Schicksal des 66-jährigen Salzburgers entscheiden. War es Mord? Oder war es Notwehr? 

In den Eröffnungsplädoyers ist sich die Anklägerin, Staatsanwältin Elisabeth Reich, sicher: Wolfgang W. sei nie angegriffen worden. Der Angeklagte habe sich selbst in seinen Aussagen widersprochen. Notwehr sei also schwierig zu begründen.

Kurt Jelinek, Anwalt des angeklagten Sportschützen, relativiert: „Er ist ein braver Mensch, der noch nie etwas getan hat. Mein Mandant bedauert, was passiert ist, es tut ihm leid. Er wollte nicht töten, er wollte verletzen und war in Angst und Panik.“ 

Der Angeklagte selbst äußerte sich so zu Wort: „Ich bedauere sehr, dass der Einbrecher tödliche Verletzungen erlitten hat. Das war der schlimmste Tag meines Lebens.“ 

Lesen Sie auch:
Nach dem Todesschuss sperrte die Polizei den Tatort in der Salzburger Ferdinand-Sauter-Straße ...
Krone Plus Logo
Einbrecher erschossen
Mordprozess: Todesschütze sitzt auf Anklagebank
08.05.2026
2,2 Promille am Steuer
Auto streifte Wanderin und verletzte 64-Jährige
07.05.2026
Hund am Beifahrersitz
Polizei stoppt Drogenlenker, Kind falsch gesichert
07.05.2026

Der Prozess wurde kurzzeitig sogar unterbrochen. Der Angeklagte ist in Tränen ausgebrochen. Ein Nervenzusammenbruch? Die „Krone“ wird dranbleiben, wie sich der Verhandlungstag in Salzburg weiterentwickelt. Heute wird den ganzen Tag verhandelt, ein weiterer Prozesstag ist Montag anberaumt. 

Was war passiert? 
Zur Erinnerung: Am 31. Juli 2025 ertappte Wolfgang W. zwei Einbrecher in seinem Haus im Salzburger Stadtteil Gnigl. Der Salzburger holte seine Waffe aus dem Sicherungsschrank, feuerte einen Warnschuss ab. Das Einbrecher-Pärchen flüchtete, machte auch keine Anstalten, nach zwei weiteren Warnschüssen stehenzubleiben.

Wolfgang W. soll sich niedergekniet haben und so mit besserem Stand aus neun Metern Entfernung in den Hinterkopf des ungarischen Einbrechers geschossen zu haben. Er erlag Stunden später den Verletzungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
08.05.2026 10:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
In Bayern ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Bornavirus gestorben ...
Gehirnentzündung etc.
Weiterer Todesfall durch Bornavirus in Bayern
Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
226.208 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
220.230 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Ausland
„Timmy“ ist „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ tot
101.341 mal gelesen
Der Verbleib von Buckelwal „Timmy“ ist weiterhin unklar.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1276 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
914 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
731 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf