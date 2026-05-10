Austro-Transporte mit Schätzen ins Kriegsgebiet

Es ist eine kaum fassbare Zahl mit zehn Nullen, um die man etwa 300.000 Jahre eine vierköpfige Familie erhalten oder fast den kompletten von René Benko hinterlassenen Signa-Schuldenberg bezahlen könnte. Wie viele geheime Banktransporte von Wien aus nach Kiew gingen und welche Schätze damit transportiert wurden, lesen Sie hier.