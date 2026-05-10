„Der Stefan leitet nun ein himmlisches Orchester“

Auf berührende Art nimmt die Marktmusikkapelle Ried in der Riedmark Abschied von ihrem langjährigen musikalischen Leiter Stefan Stegfellner. Im Jänner feierte der Vollblutmusiker noch seinen 40. Geburtstag, am 25. April dieses Jahres erlag er einer schweren Erkrankung. „Du hast unseren Verein musikalisch geprägt, uns gefordert, gefördert und zusammengeschweißt“, meinte Obmann Christian Diwold in einem Nachruf. „Als Zeichen unseres Dankes und unserer tiefen Verbundenheit ist es uns eine Ehre, dich zum Ehrenkapellmeister zu ernennen“, so Diwold weiter.