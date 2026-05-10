„Der Stefan leitet nun ein himmlisches Orchester“

Der Musikverein Ried in der Riedmark trauert um seinen langjährigen musikalischen Leiter. Auf berührende Weise nahmen die Musikerinnen und Musiker Abschied und ehrten ihren Kapellmeister auf berührende Weise. Der Vollblutmusiker wurde nur 40 Jahre alt.
Auf berührende Art nimmt die Marktmusikkapelle Ried in der Riedmark Abschied von ihrem langjährigen musikalischen Leiter Stefan Stegfellner. Im Jänner feierte der Vollblutmusiker noch seinen 40. Geburtstag, am 25. April dieses Jahres erlag er einer schweren Erkrankung. „Du hast unseren Verein musikalisch geprägt, uns gefordert, gefördert und zusammengeschweißt“, meinte Obmann Christian Diwold in einem Nachruf. „Als Zeichen unseres Dankes und unserer tiefen Verbundenheit ist es uns eine Ehre, dich zum Ehrenkapellmeister zu ernennen“, so Diwold weiter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.