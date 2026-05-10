„Toller Typ“: Trump besucht Chinas Präsidenten Xi

„Iran im Moment für USA entscheidend“

„Der Iran ist im Moment für die USA entscheidend, und die Chinesen wissen das“, sagt Edgard Kagan vom Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS). China ist seinerseits im besonderen Maße von der Blockade der Straße von Hormuz betroffen, die Trump und Israel mit dem Iran-Krieg ausgelöst haben. Die Volksrepublik bezieht einen Großteil ihres Rohöls vom Iran und anderen Golfstaaten. Die Regierung in Peking hatte deshalb erklärt, sie wolle sich mit Nachdruck für eine Friedenslösung einsetzen.