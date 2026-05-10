Umfrage: Warum die Grazer ÖVP Morgenluft wittert

Der Umbau der steirischen Spitalslandschaft bis zum Jahr 2030 („Regionaler Strukturplan Gesundheit 2030“) sorgt nach wie vor für Zündstoff. Neben dem Ausseerland, dessen lokales Krankenhaus ja deutlich abgespeckt wird, ist Bad Radkersburg hauptbetroffen. In der Thermenstadt verliert das LKH die Abteilung für Orthopädie, diese wird, wie berichtet, nach Deutschlandsberg verlegt.