Kritik an Sabitzer: „Ich verstehe das alles nicht“

Sogar aus Island sind Thor und Johann (15 Stunden) angereist, um bei Borussia Dortmunds letztem Bundesliga-Heimspiel in dieser Saison gegen Frankfurt (3:2) live dabei zu sein. „Und es war jede Minute, jeden Euro wert. Dortmund ist und bleibt das beste Stadion-Erlebnis der Welt“, sagt Thor mit voller Überzeugung.